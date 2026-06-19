Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord vendredi sur un cessez-le-feu, a annoncé vendredi un responsable américain, après un regain de violences au Liban qui a mis en péril le nouvel accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

Israël et le Hezbollah se seraient mis d'accord sur un cessez-le-feu

Israël et le Hezbollah se seraient mis d'accord sur un cessez-le-feu

AFP Agence France-Presse

La trêve, déjà entrée en vigueur, a été négociée par les médiateurs américains et qataris à la suite de discussions avec Israël et l'Iran, a déclaré le responsable à l'AFP sous couvert de l'anonymat. Un diplomate d'un Etat du Golfe a également confirmé le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah à l'AFP.

Menace pour l'accord entre les USA et l'Iran

Les nouveaux affrontements au Liban ont menacé l'accord conclu entre Washington et Téhéran en vue de mettre fin à la guerre, après le report de discussions prévues en Suisse avec le vice-président américain JD Vance.

Donald Trump et son gouvernement ont montré des signes croissants de frustration envers leur allié israélien récemment. Le président américain a exhorté jeudi à "un cessez-le-feu complet sur tous les fronts", y compris de la part d'Israël. Il s'est également montré de plus en plus critique face au lourd bilan humain des frappes israéliennes sur le Liban.

«Quand deux drones sont abattus dans le désert et qu'ils tombent sans faire de dégâts, vous n'avez pas besoin d'abattre deux bâtiments à Beyrouth», a-t-il déclaré mercredi lors du sommet du G7 en France. «Ils pourraient se comporter mieux, et franchement, ils pourraient faire du meilleur boulot», a ajouté le président américain.

Donald Trump se dit agacé

Le vice-président Vance a également lancé un rare avertissement jeudi à l'encontre du gouvernement israélien, qui avait critiqué l'accord américano-iranien, leur demandant d'«ouvrir les yeux».

«Donald J. Trump est le seul chef d'Etat dans le monde entier qui est compréhensif envers Israël aujourd'hui, et il se trouve être le chef d'Etat de la première puissance mondiale», a-t-il lancé.

«Si j'étais au gouvernement israélien, peut-être que je n'attaquerais pas le seul allié puissant qui me reste sur la planète» a averti JD Vance.

Vendredi, Donald Trump a montré sur sa plateforme Truth Social un certain agacement à la fois envers l'Iran et les détracteurs de l'accord aux Etats-Unis qui affirment que celui-ci récompense Téhéran sans apposer de véritables gardes-fous à son programme nucléaire.

«A quel point les gens peuvent-ils être stupides???»

Pour le président américain, c'est l'Iran qui a agi «par désespoir» dans les négociations, pas les Etats-Unis. Ses déclarations sont venues après que le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a affirmé jeudi que Donald Trump avait «par désespoir, actionné toutes sortes de leviers» pour conclure l'accord.

Donald Trump a ajouté dans son message que les Etats-Unis laisseraient «se dérouler les 60 jours» durant lesquels Washington et Téhéran sont censés négocier un accord de plus long terme. «Ils ne reçoivent pas un sou, pas même 10 centimes!», a-t-il lancé.

Certains élus républicains issus de l'aile interventionniste du parti, ainsi que les démocrates, ont critiqué le fait que l'accord comprenne un allégement des sanctions contre Téhéran ainsi qu'un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars pour l'Iran.

«A quel point les gens peuvent-ils être stupides???», a déclaré Donald Trump dans un autre message sur les réseaux sociaux.