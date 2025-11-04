Le bilan de l'avalanche meurtrière au Népal s'alourdit

Dernière mise à jour: il y a 34 minutes

Une avalanche meurtrière dans l'est du Népal a fait sept victimes, dont trois Italiens. L'incident s'est produit lundi dans un camp de base du Yalung Ri, une montagne de 5630 mètres. Des opérations de secours sont en cours pour récupérer les corps.

Une avalanche meurtrière dans l'est du Népal a fait sept victimes, dont trois Italiens. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

De violentes tempêtes de neige et une avalanche dans l'Himalaya ont fait neuf morts au Népal parmi lesquels cinq alpinistes italiens et un Français, ont annoncé mardi les autorités.

Deux accidents distincts se sont produits depuis vendredi sur les sommets enneigés du pays. Lundi matin, une coulée de neige a emporté 12 personnes qui se trouvaient dans un camp de base du Yalung Ri, un sommet culminant à 5.630 mètres d'altitude, dans l'est du Népal, et sept d'entre elles sont décédées.

Parmi les victimes figurent trois Italiens, un Allemand et un Français ainsi que deux Népalais, a précisé à l'AFP Phurba Tenjing Sherpa de l'agence organisatrice de l'expédition Dreamers Destination. «J'ai vu les sept corps» a déclaré Phurba Tenjing Sherpa, précisant que des opérations étaient en cours mardi pour récupérer les corps. L'agence de Phurba Tenjing Sherpa avait organisé l'expédition pour trois des sept victimes.

De fortes chutes de neige

Deux Français et deux Népalais et une cinquième personnes ont été secourus mardi matin, a déclaré Gyan Kumar Mahato, un haut responsable de la police du district de Dolakha. La nationalité du cinquième alpiniste n'a pas été précisée. Un autre accident mortel à fait deux morts dans l'ouest du Népal. Stefano Farronato et Alessandro Caputo, deux alpinistes italiens, sont décédés après avoir été pris dans de fortes chutes de neige alors qu'ils escaladaient le sommet Panbari, a déclaré le ministère italien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ils faisaient partie d'une expédition de trois membres mais aucun contact n'avait été établi avec eux depuis vendredi. Le responsable de cordée, qui se trouvait au camp de base, avait été secouru dimanche par un hélicoptère dimanche. Abritant huit des dix plus hauts sommets du monde, notamment l'Everest, le Népal accueille chaque année des centaines d'alpinistes et de randonneurs.

Les expéditions automnales dans l'Himalaya sont moins prisées en raison des journées moins longues et plus froides, du terrain enneigé et de la plus courte période propice aux ascensions, comparé à la haute saison printanière. La semaine dernière, le cyclone Montha a été à l'origine d'importantes chutes de pluie et de neige à travers le Népal, bloquant des randonneurs et des touristes sur des itinéraires de trekking himalayens très fréquentés.