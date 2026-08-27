Un torrent de boue a détruit mercredi le poste-frontière entre le Népal et le Tibet. Des véhicules ont été emportés par les eaux et au moins 1300 personnes sont portées disparues. Une nouvelle catastrophe dans une région particulièrement vulnérable.

Comment la région entre le Népal et le Tibet s'est transformée en piège mortel

Comment la région entre le Népal et le Tibet s'est transformée en piège mortel

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une crue soudaine a frappé la région frontalière entre le Népal et le Tibet mercredi matin, emportant un poste-frontière, des bâtiments et des véhicules. L'inondation a causé des dégâts catastrophiques dans les villages proches de la rivière Bhote Koshi.

Au moins 1300 personnes sont portées disparues, dont 550 au Tibet. Le responsable d’un bureau des douanes à Timure a déclaré: «Il ne reste plus rien. Tout a été détruit.»

Les autorités attribuent la crue à un gigantesque éboulement de glace et de rochers. En 2025, une catastrophe similaire avait déjà ravagé la région, entraînant des questions sur la viabilité des infrastructures locales.

Janine Enderli

Peu avant 9h du matin, un mur d'eau, de glace et d'éboulis déferle dans l'étroite vallée. En quelques secondes, la crue soudaine emporte un poste-frontière entre le Tibet et le Népal: des personnes qui tentent de fuir, des autocars entiers et un immense complexe de bâtiments sont engloutis. Des vidéos dramatiques montrent l'énorme vague de crue. L'ampleur des dégâts est catastrophique.

Du côté népalais, le village et le complexe douanier de Timure, touché par la catastrophe, est situé directement au bord de la rivière Bhote Koshi. On y trouve un bureau des douanes, un poste de police, des logements, un petit marché ainsi que des aires de stationnement pour camions et bus.

Un peu plus en amont se trouve le poste-frontière proprement dit de Rasuwagadhi, d'où part le pont menant au Tibet. La crue a également fait des victimes de l'autre côté de la frontière. On dénombre au moins trois morts et plus de 550 disparus au Tibet.

«Il ne reste plus rien»

Des dizaines de véhicules étaient stationnés à cet endroit mercredi matin. Des touristes attendaient de pouvoir poursuivre leur voyage. La vague dévastatrice a frappé la zone de plein fouet. Des centaines de véhicules ont été emportés, le bâtiment des douanes a été gravement endommagé.

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Au total, au moins 1300 personnes sont portées disparues au Népal et au Tibet, beaucoup d’entre elles se trouvaient probablement dans la région frontalière. Le responsable d’un bureau des douanes à Timure a échappé de justesse à la mort. Il a déclaré aux médias népalais: «Il ne reste plus rien. Tout a été détruit.»

Comment cette inondation s'est-elle produite?

Selon les autorités népalaises et les experts, cet énorme volume d’eau pourrait être dû à un gigantesque éboulement de glace et de rochers en amont. Des quantités colossales d’eau, de boue et d’éboulis ont ainsi été entraînées dans le cours d’eau, provoquant cette vague dévastatrice.

Rasuwagadhi est un axe terrestre important reliant le Népal à la Chine. Depuis le séisme de 2015, qui a fait 9000 morts, cet axe a fait l’objet d’un développement stratégique: plus de commerce, plus de transit, plus de tourisme. Toute la localité vit du trafic frontalier: transporteurs, commerçants, agences de trekking, entreprises de construction de projets hydroélectriques.

Pourquoi précisément ici?

Le poste-frontière se trouve toutefois à un endroit très particulier sur le plan topographique. La rivière Bhote Koshi coule ici à travers une gorge profonde en forme de V aux flancs très escarpés. Lorsque, en haute montagne, de grandes quantités d’eau ou des éboulis se déversent soudainement dans la rivière, l’énergie se canalise de manière extrême dans cette vallée étroite. La force destructrice du courant augmente donc considérablement.

Comme les infrastructures situées à cet endroit se trouvent directement dans la zone inondable du Bhote Koshi et de son affluent, le Lhende Khola, elles sont particulièrement exposées aux dégâts. En cas de crue soudaine, il n’y a pratiquement aucune marge de manœuvre.

Ce n’est pas la première fois

Le 8 juillet 2025, une catastrophe similaire s’est produite dans le même réseau fluvial. Un lac glaciaire situé sur le glacier de Pyurepu, au Tibet, s’est déversé dans la rivière Bhote-Koshi. Le pont de l’Amitié avait alors également été emporté; au moins neuf personnes avaient perdu la vie et le trafic frontalier avait été interrompu pendant environ six mois. Le pont avait ensuite été reconstruit. A peine un an plus tard, une deuxième catastrophe, nettement plus grave, a à nouveau détruit le pont.

Face à ces catastrophes récurrentes, nombreux sont ceux qui se posent déjà la question suivante: faut-il continuer à construire de cette manière à cet endroit?

La communication transfrontalière constitue par ailleurs un défi particulier. Selon l’hydrologue Sauhard Joshi, les systèmes d’alerte précoce ne fonctionnent pas toujours de manière fiable. Cela peut constituer un problème majeur en cas d’événements soudains tels que des avalanches de glace ou d’éboulis et les ondes de crue qui en résultent, car le délai d’alerte disponible est très court.