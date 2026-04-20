Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Alors que l'ultimatum expire déjà ce 21 avril, l'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2300 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Négociations imminentes entre les Etats-Unis et l’Iran?
Des négociations entre les Etats-Unis et l’Iran, voire un accord, sont-ils imminents? Jamil Khan, ancien ambassadeur du Pakistan aux Emirats arabes unis, a déclaré à Al Jazeera que les communications entre Téhéran et Washington s’étaient intensifiées. Selon la chaîne, cela laisse présager la tenue prochaine de nouvelles discussions à Islamabad.
«Les choses s’accélèrent», a affirmé Jamil Khan. «Les questions seront abordées dans les prochaines 24 à 48 heures, et la délégation iranienne sera présente.»
Le diplomate a également indiqué à Al Jazeera que l’Iran avait exigé que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu, liant ainsi les discussions au conflit impliquant les Etats-Unis, Israël et le Liban. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi dernier un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et l’Iran. Malgré cet accord, des attaques se poursuivent dans le sud du Liban.
«L'accord sera signé ce soir», affirme Donald Trump
La guerre en Iran touche-t-elle enfin à sa fin? Maria Bartiromo, présentatrice de Fox News, affirme dans son émission «Mornings with Maria» avoir été en contact avec Donald Trump dimanche. Le président américain lui aurait confié qu'un accord avec l'Iran était imminent.
«L'accord sera signé ce soir», aurait déclaré Donald Trump, selon les propos rapportés par Maria Bartiromo lundi après-midi, heure suisse. Officiellement, la tenue de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran reste incertaine.
L'Iran riposte à la saisie d'un cargo par des frappes de drones
De nouveaux éléments émergent sur l’attaque américaine visant le cargo M/V Touska. Sur X, le Commandement central des Etats-Unis a diffusé une vidéo spectaculaire: on y voit des marines se laisser glisser le long de cordes pour prendre pied sur le navire.
Selon les déclarations officielles, l’opération s’est déroulée le 19 avril. Les soldats sont intervenus après que le destroyer lance-missiles USS Spruance a neutralisé le système de propulsion du bâtiment, qui naviguait sous pavillon iranien. Washington affirme que le cargo avait ignoré, pendant six heures, des avertissements répétés des forces américaines.
Le USS Spruance illustre à lui seul la puissance militaire engagée. Construit pour environ un milliard de dollars, ce géant des mers s’étend sur près de 270 mètres.
Mais très vite, la riposte iranienne s’organise. L’agence de presse d’État Tasnim affirme que des forces iraniennes ont mené des attaques de drones contre des navires militaires américains en réponse à l’assaut contre le cargo. D’après ces informations, l’ordre aurait été donné par le général Ahmad Vahidi.
Le prix des carburants ne «baissera pas de sitôt» selon Michel-Edouard Leclerc
Le prix des carburants ne «baissera pas de sitôt», a estimé lundi le président du comité stratégique des centres E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, tablant sur «au moins six mois, peut-être jusqu'à l'hiver prochain, de crise énergétique devant nous».
«Ça ne baissera pas de sitôt et si ça baisse, ce que je souhaite, c'est que ce soit du sérieux parce que pour le moment c'est du yoyo» a déclaré sur Europe 1 Michel-Edouard Leclerc, alors que les prix du pétrole se sont à nouveau envolés lundi après le regain de tensions entre Washington et Téhéran.
Source: AFP
Soldat tué au Liban: «la France n'a pas été visée spécifiquement», dit Macron
Emmanuel Macron a accusé lundi le groupe chiite pro-iranien Hezbollah d'avoir tué un soldat français lors d'une embuscade samedi avec des Casques bleus au Liban, estimant toutefois qu'il n'avait pas été visé en raison de sa nationalité française.
«C'est le Hezbollah qui, en effet, a visé nos soldats (...) Ils ne les ont pas visés parce qu'ils étaient français. Ils les ont visés parce qu'ils tenaient la mission d'être aux côtés des populations civiles», a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse à Gdansk en Pologne.
Source: AFP
Discussions avec l'Iran: la délégation américaine partira «bientôt» pour le Pakistan (source proche)
Une délégation américaine emmenée par le vice-président JD Vance partira «bientôt» pour le Pakistan afin d'y mener des discussions avec l'Iran, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier.
Cette précision arrive peu après que le président Donald Trump a affirmé lundi au New York Post que les négociateurs américains étaient déjà en route, et alors que Téhéran assure n'avoir pas pris de décision sur la reprise de pourparlers.
Source: AFP
Les Emirats affirment avoir démantelé un «groupe terroriste» lié à l'Iran
Les Emirats arabes unis ont affirmé lundi avoir démantelé un «groupe terroriste» lié à l'Iran, qui planifiait des attaques dans le pays du Golfe.
Les services de sécurité ont fait état, dans un communiqué, de l'arrestation des membres de cette organisation qui planifiaient de commettre des «actes terroristes et de sabotage sur le territoire national», leurs enquêtes révélant des liens avec l'Iran.
Cette source a publié les photos et les noms de 27 hommes, sans mentionner leur nationalité.
Source: AFP
Un député du Hezbollah exhorte le président libanais à renoncer aux négociations directes avec Israël
Le président libanais Joseph Aoun devrait renoncer aux pourparlers directs avec Israël, a estimé lundi dans un entretien avec l'AFP le député du Hezbollah Hassan Fadlallah, tout en ajoutant que le mouvement pro-iranien souhaitait la poursuite de la trêve.
«Il est dans l'intérêt du Liban, du président et du gouvernement de renoncer à la voie des négociations directes et de revenir à un consensus national pour décider de la meilleure option», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Le Hezbollah avertit qu'il brisera la «ligne jaune» israélienne (député du mouvement à l'AFP)
Le Hezbollah assure qu'il brisera la «ligne jaune» de séparation qu'Israël a dit établir dans le sud du Liban et que personne ne pourra désarmer le mouvement pro-iranien, selon l'un de ses députés.
«Cette ligne jaune, nous la briserons par la résistance (...) en faisant valoir notre droit légitime de nous défendre et de défendre notre pays», a déclaré Hassan Fadlallah dans un entretien à l'AFP, ajoutant: «Nul, au Liban ou à l'étranger», ne pourra désarmer le Hezbollah.
Source: AFP
Les négociations avec le Liban visent la fin de l'occupation israélienne dans le sud
Le président libanais Joseph Aoun a déclaré lundi que les négociations directes avec Israël visaient à mettre fin aux hostilités et à l'occupation israélienne dans le sud du Liban.
«Le choix des négociations a pour objectif de mettre fin aux hostilités et à l'occupation israélienne dans des régions du sud du Liban, et de déployer l'armée jusqu'aux frontières internationales», a-t-il indiqué.
Selon un communiqué de la présidence, il a également précisé que l'ancien ambassadeur du Liban à Washington, Simon Karam, présidera la délégation libanaise «dans les négociations bilatérales», qui seront «séparées» d'autres discussions en cours, en référence aux pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis.
Source: ATS
Les Pays-Bas débloquent 950 millions d'euros pour compenser la hausse des prix du pétrole
Le gouvernement néerlandais a annoncé lundi le déblocage de plus de 950 millions d'euros pour soulager entreprises et ménages face à l'envolée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient, une aide financée par des hausses de taxes, notamment sur l'alcool.
«Les prix de l'énergie vont rester élevés pour le moment, même si le conflit au Moyen-Orient venait à prendre fin à court terme», a exposé le gouvernement néerlandais dans un communiqué, et «les ménages et les entreprises en ressentent déjà les conséquences».
Le gouvernement prévoit également des mesures ciblées d'allègement de cotisations sociales et de fiscalité en 2026 pour un montant de 340 millions d'euros, en grande partie financées par l'augmentation d'autres impôts, notamment sur l'alcool.
Source: AFP
Xi Jinping demande à ce que le détroit reste ouvert «dans l'intérêt des pays de la région et de la communauté internationale»
Le président chinois Xi Jinping a affirmé lundi lors d'un appel téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane que le détroit d'Ormuz devait «rester ouvert», selon un média d'Etat.
«Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert à la navigation normale. C'est dans l'intérêt commun des pays de la région et de la communauté internationale», a indiqué M. Xi, cité par la télévision publique CCTV. Le dirigeant chinois a également appelé à «un cessez-le-feu immédiat et global», d'après la même source.
Source: AFP
Les cours du pétrole sont en forte hausse ce lundi
Les cours du pétrole sont en forte hausse lundi, l'Iran étant revenu samedi sur sa décision d'ouvrir le détroit d'Ormuz, ravivant les tensions avec les Etats-Unis avant la fin du cessez-le-feu.
Téhéran a affirmé que le maintien du blocus américain des ports iraniens, alors que l'Iran avait annoncé l'ouverture du détroit vendredi, était le motif derrière la reprise du «strict contrôle» d'Ormuz.
Résultat, «les flux physiques de pétrole restent limités par des perturbations dans les acheminements, l'allongement des délais de transport et la hausse des coûts de fret et d'assurance», affirme Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB.
Malgré un rebond important des cours par rapport à vendredi, ce niveau de prix laisse supposer que «le marché continue de manifester une forte conviction qu'une solution sera trouvée» entre les Etats-Unis et l'Iran, estime Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.
Source: AFP
L'armée israélienne met en garde les civils libanais contre tout retour dans le sud
L'armée israélienne a mis en garde lundi les civils libanais contre tout retour dans des dizaines de villages du sud du Liban, affirmant que les activités du Hezbollah dans la zone constituaient une violation du cessez-le-feu.
Depuis l'entrée en vigueur vendredi de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste pro-iranien, des milliers de déplacés ont commencé à regagner certaines localités du sud alors que l'armée libanaise a commencé à rouvrir des routes et ponts endommagés par les frappes.
L'armée israélienne a cependant lancé un nouvel avertissement. «Le Hezbollah a poursuivi ses activités terroristes pendant le cessez-le-feu, en violation de l'accord. En conséquence, les forces israéliennes restent déployées dans la zone de défense», a déclaré sur X le porte-parole arabophone de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
«Pour votre sécurité et celle de vos familles, et jusqu'à nouvel ordre, nous vous appelons à ne pas vous rendre au sud de la ligne de défense avancée», a-t-il ajouté, en référence à une ligne délimitant une zone occupée par les troupes israéliennes.
Source: AFP