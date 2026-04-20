Négociations imminentes entre les Etats-Unis et l’Iran?

Des négociations entre les Etats-Unis et l’Iran, voire un accord, sont-ils imminents? Jamil Khan, ancien ambassadeur du Pakistan aux Emirats arabes unis, a déclaré à Al Jazeera que les communications entre Téhéran et Washington s’étaient intensifiées. Selon la chaîne, cela laisse présager la tenue prochaine de nouvelles discussions à Islamabad.

«Les choses s’accélèrent», a affirmé Jamil Khan. «Les questions seront abordées dans les prochaines 24 à 48 heures, et la délégation iranienne sera présente.»

Le diplomate a également indiqué à Al Jazeera que l’Iran avait exigé que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu, liant ainsi les discussions au conflit impliquant les Etats-Unis, Israël et le Liban. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi dernier un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et l’Iran. Malgré cet accord, des attaques se poursuivent dans le sud du Liban.