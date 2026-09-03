Le naufrage du ferry FiloJet au nord de Chypre a fait 10 morts, selon un bilan actualisé ce jeudi. 18 personnes restent disparues, tandis que les recherches se poursuivent avec des drones sous-marins turcs.

Le bilan du naufrage au nord de Chypre s'alourdit à 10 morts

Le bilan du naufrage au nord de Chypre s'alourdit à 10 morts

AFP Agence France-Presse

Le bilan du naufrage d'un ferry au large du nord de Chypre s'est alourdi à 10 morts jeudi, après la récupération d'un corps cinq jours après le chavirement, 18 personnes étant toujours portées disparues. Le ferry FiloJet transportait 267 personnes lorsqu'il a chaviré peu après son départ du port de Kyrenia (Girne en turc), sur la côte nord de l'île divisée, dimanche vers la mi-journée.

Les sauveteurs ont réussi à secourir 239 personnes, mais huit autres ont péri et 20 étaient portées disparues. Mercredi, une victime supplémentaire a été retrouvée. Un autre corps a été récupéré jeudi, a annoncé le vice-président turc Cevdet Yilmaz lors d'une visite de condoléances en République turque de Chypre du Nord (RTCN), entité reconnue uniquement par Ankara.

«Le corps d'une autre personne a été récupéré et remonté à la surface... Le nombre de décès s'élève désormais à 10», a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre de la RTCN, Unal Ustel, présent à ses côtés, avait indiqué mercredi que les autorités pensaient que les disparus avaient sombré avec le navire, reposant par 514 mètres de fond.

Localiser d'autres victimes

Depuis mercredi matin, deux navires spécialisés de la marine turque, équipés de drones sous-marins, sont à pied d'oeuvre jour et nuit pour localiser les autres victimes. Avant la découverte de ces derniers corps, les autorités avaient indiqué que les huit personnes décédées étaient toutes des ressortissants turcs, tout comme 18 des 20 disparus, les deux autres étant originaires du nord de Chypre. Elles n'ont pas précisé la nationalité des deux corps retrouvés au cours des dernières 24 heures. Les enquêteurs n'ont pas réussi à récupérer l'enregistreur de données de voyage (VDR) du ferry qui devrait permettre de mieux comprendre les causes du chavirement.

Le capitaine et huit autres personnes ont été placés en détention provisoire par un tribunal de Girne lundi et ont comparu à nouveau lors d'une seconde audience jeudi. Lors de cette audience, les éléments présentés par les enquêteurs de la police ont indiqué que la catastrophe aurait pu être évitée si, au moment où le ferry commençait à prendre l'eau, le capitaine avait réduit sa vitesse et regagné prudemment le port, selon les médias. Le tribunal a ordonné le maintien en détention pour huit jours supplémentaires des neuf individus poursuivis pour homicide par négligence.