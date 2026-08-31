Alors que les recherches se poursuivent, le capitaine du bateau qui a coulé à 500 mètres de profondeur dimanche a été placé en garde à vue. Trois jours de deuil national ont été décrétés.

Le capitaine du ferry en garde à vue après le naufrage à Chypre du Nord

Le capitaine du ferry en garde à vue après le naufrage à Chypre du Nord

AFP Agence France-Presse

Le capitaine du ferry qui a coulé dimanche au large de la République turque de Chypre du Nord (RTCN), faisant huit morts et 20 disparus, a été place lundi en garde à vue tandis que les recherches se poursuivaient en eaux profondes.

Les autorités de cette république autoproclamée, qui ont décrété trois jours de deuil national, ont revu à la hausse de 18 à 20 le nombre de disparus.

Selon l'agence de presse étatique turque Anadolu, le capitaine, arrêté avec 15 autres personnes dont des membres d'équipage, a déclaré au juge que la proue de son navire s'était brisée sous l'effet des vagues peu après son départ dimanche de Kyrenia (Girne, en turc), sur la côte nord de la RTCN.

239 personnes secourues

Un total de 267 personnes (passagers et équipage) se trouvaient à bord du Filo Jet, un catamaran dit «perce-vagues» qui se dirigeait vers le port turc de Tasucu (sud), selon les autorités locales. 239 d'entre elles ont pu être secourues dimanche avant que le ferry ne coule à plus de 500 mètres de profondeur.

Le président de la RTCN, reconnue par la seule Turquie, Tufan Erhürman, a fait état lundi du déploiement de plongeurs sur la zone du naufrage. Deux navires turcs spécialisés, dont l'un arrivera mardi, permettront de descendre jusqu'à l'épave afin d'y capter des images et de remonter d'éventuelles victimes à la surface.

«Nous avons contacté toutes les familles, aussi bien celles des personnes qui ont perdu la vie que celles des personnes que nous n'avons pas encore pu localiser», a-t-il ajouté, en promettant de faire «toute la lumière sur chaque aspect» de la catastrophe. Aucun bilan définitif ne sera communiqué lundi, a-t-il souligné, indiquant simplement que certaines des personnes décédées ou disparues étaient originaires de Turquie.

Une explosion entendue

Le ferry, parti à la mi-journée dimanche, a commencé à prendre l'eau à quatre milles marins (7,4 km) des côtes chypriotes. Le capitaine a alors tenté de regagner le port de Kyrenia, avant que le bateau ne chavire. Des témoins ont dit avoir entendu un bruit semblable à une explosion à l'avant du ferry, tandis que des vidéos amateurs ont montré le bateau couché, à demi-immergé, des passagers juchés sur un flanc en attendant les secours. Il a entièrement coulé dimanche après-midi, et repose désormais à plus de 500 m de profondeur, selon les autorités.

D'autres témoins ont affirmé que le bateau ne comptait pas suffisamment de gilets de sauvetage. «Certaines personnes ont dû sauter sans bouée ni gilet. C'était une lutte pour la survie!», a affirmé un jeune homme, Efe Mültici, à la chaîne de télévision CNN Türk.

Des proches en colère

Des proches de passagers ont laissé exploser leur colère lundi devant le siège de l'autorité portuaire de Kyrenia. «Où sont nos proches décédés?», a lancé une femme, tandis qu'un homme exhortait un responsable à «venir faire une déclaration», selon des images de l'agence de presse turque Anka.

Selon des médias spécialisés, le ferry était sorti en 2001 d'un chantier de La Rochelle (France). La RTCN a proclamé son indépendance de Chypre en 1983, neuf ans après l'invasion par l'armée turque du nord de l'île, à la suite d'un coup d'Etat nationaliste chypriote soutenu par la Grèce. Elle occupe environ un tiers de l'île.







