Un ferry a chaviré dimanche au large de Kyrenia, en Chypre du Nord, avec un nombre inconnu de passagers à bord. Plus de 100 personnes ont été évacuées, tandis que les opérations de sauvetage se poursuivent.

AFP Agence France-Presse

Un bateau de croisière parti du port de Kyrenia/Girne en République turque de Chypre du Nord (RTCN, autoproclamée), a chaviré dimanche au large des côtes et «prend l'eau» ont annoncé des responsables locaux.

«Il y a des morts» parmi les passagers du navire, selon le Premier ministre de la RTCN Unal Ustel, cité par l'agence étatique turque Anadolu. Unal Ustel a également précisé que 267 personnes se trouvaient à bord du bateau, selon Anadolu, dont une centaine ont déjà pu être évacuées au fil des opérations de secours en cours.

Le nombre total de passagers à bord n'est pas connu. «Le ferry chaviré au large de Girne prend l'eau, les opérations de sauvetage se poursuivent», a indiqué le ministre des Travaux publics et des Transports, Erhan Arikli, à la chaîne de télévision locale 24, cité sur X.

Les images diffusées par les chaînes de télévision turques montrent le bateau ballotté et en partie immergé dans une mer formée par beau temps, ainsi que des opérations d'évacuation en cours et de nombreux débris flottants à la surface. Les passagers évacués portent tous des gilets de sauvetage orange, selon ces images qui montrent également de nombreux véhicules de secours positionnés à terre.

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«Tous les préparatifs nécessaires ont été effectués afin de permettre une intervention rapide des secours et des services de santé», a précisé le ministère de la santé local dans un communiqué. «Toutes les mesures ont été prises, tant au port que dans les hôpitaux publics et privés afin de pouvoir répondre rapidement aux besoins éventuels» insiste le ministère qui affirme avoir mobilisé «au maximum» ses ressources humaines.

La RTCN reconnue par la seule Turquie a proclamé son indépendance de Chypre en 1983, neuf ans après l'invasion par l'armée turque du nord de l'île, suite à un coup d'état nationaliste chypriote soutenu par la Grèce. Elle occupe environ un tiers de l'île.

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