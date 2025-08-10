DE
FR

Vaste incendie près de Naples
Les touristes interdits sur les flancs du Vésuve en feu

Le célèbre volcan italien est en proie aux flammes. Les autorités ont suspendu toutes les activités dans le parc national.
Publié: il y a 44 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Partager
Écouter
Les pompiers luttent depuis vendredi contre un incendie qui ravage le parc national du Vésuve.
Photo: KEYSTONE/EPA/CESARE ABBATE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des pompiers luttent dimanche contre un incendie sur les flancs du Vésuve, après avoir fermé aux touristes tous les sentiers de randonnée menant au volcan proche de Naples, dans le sud de l'Italie.

Les pompiers ont déployé 12 équipes sur le terrain ainsi que six avions Canadair pour lutter contre l'incendie qui ravage le parc national depuis vendredi. Des pompiers ont également été appelés en renfort d'autres régions italiennes.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Pour des raisons de sécurité et... afin de faciliter les opérations de lutte contre l'incendie et de nettoyage dans les zones touchées, toutes les activités sur le réseau de sentiers du parc national du Vésuve sont suspendues jusqu'à nouvel ordre», a annoncé samedi le parc dans un communiqué.

Près de 620'000 personnes ont visité le cratère du volcan en 2024, selon des statistiques du parc. La fumée de l'incendie était visible dimanche depuis le site archéologique de Pompéi, non loin, qui est toutefois resté ouvert aux touristes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la