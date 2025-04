Elon Musk est la cible de nouvelles déclarations d'une influenceuse qui prétend être la mère de son fils. D'après elle, il aurait essayé d'acheter son silence et répèterait ce schéma avec d'autres femmes.

Elon Musk est la cible de nouvelles déclarations d'une influenceuse qui prétend être la mère de son fils. Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro

Un nouveau scandale s'est abattu sur le richissime Elon Musk. Mais cette fois, cela concerne ses enfants. Le samedi 15 février, Ashley St. Clair, une influenceuse et autrice américaine conservatrice, avait déclaré sur X avoir accouché de l'enfant d'Elon Musk cinq mois auparavant.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Petit retour en arrière: la jeune femme dit avoir rencontré Elon Musk en 2022. Ils auraient rapidement commencé à se fréquenter et en avril 2023, elle est tombée enceinte d'un petit garçon, nommé Romulus. Elle affirme qu'Elon Musk a d'abord été ravi de sa grossesse, mais que leur relation se serait rapidement envenimée, notamment parce qu'il voulait mettre en place un accord de non-divulgation l’empêchant de révéler son identité de père.

Ashley St. Clair aurait refusé de signer cet accord. Elle aurait demandé à Elon Musk de passer un test de paternité. Après un premier refus de l'intéressé et le menace de la jeune femme de porter l'affaire devant un tribunal, l'homme d'affaire aurait finalement passé ce test, qui s'est avéré positif.

Face au fait accompli, Elon Musk lui aurait alors proposé un nouvel arrangement: lui verser 15 millions de dollars pendant 18 ans avec une pension mensuelle de 100'000 dollars, à condition qu'elle garde le secret et ne mentionne jamais sa relation avec lui et son enfant. Elle aurait de nouveau refusé pour que son fils grandisse sans honte ni mystère.

Dans une interview au «Wall Street Journal» ce mardi 15 avril, l'influenceuse affirme avoir demandé à Elon Musk de reconnaître son enfant en décembre dernier. Depuis, elle n’a pas reçu l’argent promis. Le milliardaire aurait réduit tout contact avec elle, se limitant à des échanges juridiques. A ce jour, le conflit entre Ashley St.Clair et Elon Musk n'est pas encore terminé.

Une «légion» de petits Elon Musk

D'après les témoignages recueillis par le «Wall Street Journal», le cas d'Ashley St.Clair et de Romulus ne serait pas isolé. Elon Musk a eu au moins 14 enfants avec quatre femmes différentes. Mais selon plusieurs personnes de son entourage, il en aurait en réalité bien plus. Plusieurs femmes ayant eu des enfants avec lui affirment qu’il tenterait de les faire taire via des accords légaux stricts.

Dans certains cas, les contrats contiendraient des clauses les empêchant de parler de leur grossesse, de l’enfant, voire d'Elon Musk lui-même. Certains de ces contrats contiendraient aussi des accords financiers conditionnés au silence, avec des menaces juridiques en cas de rupture de l'accord.

Toujours selon les derniers témoignages, la progéniture aussi importante d'Elon Musk fait partie d'une stratégie bien pensée pour repeupler la planète d'êtres intelligents. L'homme d’affaires en viendrait même à désigner ses enfants comme une véritable «légion». Les détails de ce qui semble être une mission procréatrice sont peu à peu dévoilés au grand public. Peut-être découvrirons-nous qu'Elon Musk a véritablement mis sur pied une armada de petits êtres à son image.