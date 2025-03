Dans une nouvelle interview, la fille d'Elon Musk, Vivian, ne tarit pas d'insultes à l'égard de son père, avec qui elle a coupé les ponts. Elle le décrit comme un «petit homme pathétique» et avoue n'avoir aucune idée du nombre de frères et sœurs qu'elle a en réalité.

La fille d'Elon Musk, Vivian Wilson, a coupé les ponts avec son père. Photo: DR

SpotOn

La fille d'Elon Musk, Vivian Wilson, a tenu des propos on ne peut plus clairs concernant sa relation brisée avec son père. Dans une interview récemment accordée au magazine américain «Teen Vogue», la jeune femme de 20 ans a qualifié le milliardaire de la tech de «petit homme pathétique» et souligné qu'elle ne voulait plus avoir aucun contact avec lui.

«Je l'emmerde»

Vivan Wilson, qui a fait son coming out en tant que femme trans en 2020, a depuis pris un virage à 180 degrés avec son père. Dès 2022, elle a demandé à changer de nom de famille pour couper tout lien avec lui. Dans sa dernière interview, elle explique clairement qu'elle n'a plus de contact avec son père depuis des années et qu'elle ne souhaite pas en avoir. Lorsqu'on lui demande si elle a peur du pouvoir et de l'influence de son père, sa réponse est sans équivoque: «Je l'emmerde». C'est un «petit homme pathétique» et elle ne lui donne «aucune place» dans ses pensées.

Par le passé, Elon Musk avait tenu à plusieurs reprises des propos transphobes, notamment envers sa fille. Il a notamment déclaré qu'elle avait été tuée par le «Woke Mind Virus». Wilson, issue du premier mariage de Musk avec Justine Wilson, souligne qu'elle n'est pas intéressée par l'argent de son père et qu'elle préfère s'engager pour des causes qui lui tiennent à cœur.

D'après elle, sa mère a bien réagi à son coming-out: «Elle a été très encourageante. Quand je le lui ai annoncé, elle a fait semblant d'être un peu surprise pendant un moment, puis elle a dit : 'Oui, mon chéri. D'accord'». Selon elle, elle entretient encore aujourd'hui une bonne relation avec sa mère. Justine Wilson et Elon Musk ont divorcé en 2008 après huit ans de mariage. Outre Vivian, ils ont eu cinq autres enfants ensemble, dont l'un d'eux est mort en bas âge.

« Je ne sais pas combien j'ai de frères et sœurs »

Lorsqu'on lui demande si elle sait combien de frères et sœurs elle a, car Musk aurait en tout 14 enfants, Wilson avoue qu'elle ne sait pas exactement combien ils sont. «En comptant les demi-frères et sœurs, je ne sais pas combien j'ai de frères et sœurs.»

Quant aux quatre enfants de Musk avec la collaboratrice de Neuralink Shivon Zilis (des jumeaux nés en 2021, une fille née en 2024 et un fils né en 2025), elle a appris leur existence par les médias, comme le reste du monde, et n'en avait «aucune idée» avant.

Elle a appris l'existence du deuxième enfant de Musk avec la musicienne Grimes par un post sur la plateforme Reddit. Wilson a vu son frère X Æ A-12, surnommé X, le premier enfant commun de Musk et Grimes, «quand il était très petit». «Je ne me tiens pas au courant de ce côté de la famille. Ma mère non plus. Elle est divorcée. Je n'en ai rien à foutre de ce qu'ils font. Ce n'est pas mon problème», ajoute-t-elle.