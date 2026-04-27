Israël menace de «brûler les cèdres du Liban»

Israël menace de brûler le Liban

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé lundi que le Hezbollah allait conduire le Liban à la catastrophe, après l'opposition du chef de ce mouvement pro-iranien aux négociations directes entre le Liban et Israël.

«Naïm Qassem joue avec le feu, et ce feu brûlera le Hezbollah et tout le Liban (...) Si le gouvernement libanais continue de se réfugier sous l'aile de l'organisation terroriste Hezbollah, un feu éclatera et brûlera les cèdres du Liban», a déclaré Israël Katz à l'envoyée de l'ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, selon un communiqué publié par son bureau.

Israël Katz a aussi affirmé que le président libanais Joseph Aoun «jouait avec l'avenir du Liban», et ajouté qu'Israël n'accepterait pas un cessez-le-feu au Liban pendant la poursuite d'attaques contre les forces israéliennes et les communautés du nord d'Israël.

Les propos de Katz surviennent peu après que le chef du Hezbollah a qualifié les négociations israélo-libanaises «d'erreur dangereuse».





Source: AFP