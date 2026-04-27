Israël menace de «brûler les cèdres du Liban»

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Israël menace de brûler le Liban
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé lundi que le Hezbollah allait conduire le Liban à la catastrophe, après l'opposition du chef de ce mouvement pro-iranien aux négociations directes entre le Liban et Israël.
«Naïm Qassem joue avec le feu, et ce feu brûlera le Hezbollah et tout le Liban (...) Si le gouvernement libanais continue de se réfugier sous l'aile de l'organisation terroriste Hezbollah, un feu éclatera et brûlera les cèdres du Liban», a déclaré Israël Katz à l'envoyée de l'ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, selon un communiqué publié par son bureau.
Israël Katz a aussi affirmé que le président libanais Joseph Aoun «jouait avec l'avenir du Liban», et ajouté qu'Israël n'accepterait pas un cessez-le-feu au Liban pendant la poursuite d'attaques contre les forces israéliennes et les communautés du nord d'Israël.
Les propos de Katz surviennent peu après que le chef du Hezbollah a qualifié les négociations israélo-libanaises «d'erreur dangereuse».
Source: AFP
L'Iran estime que son armée devrait avoir autorité sur le détroit d'Ormuz
L'Iran estime que son armée devrait avoir autorité sur le détroit d'Ormuz, au terme d'une proposition de loi, a déclaré lundi un haut responsable.
Ebrahim Azizi, président de la commission du Parlement sur la sécurité nationale, chargée d'examiner le texte, a précisé à la télévision d'Etat que les forces armées contrôleraient le détroit pour, notamment, interdire le passage de «navires hostiles».
Le projet prévoit aussi que les droits de passage soient versés dans la monnaie locale, le rial iranien.
Source: AFP
Trump tiendra lundi une réunion de crise sur l'Iran
Donald Trump tiendra lundi une réunion de crise sur l'Iran, selon des médias américains, alors que les négociations piétinent sur le cessez-le-feu et la réouverture à la navigation du détroit d'Ormuz.
Le président américain se réunira lundi avec son équipe dirigeante de sécurité nationale et de politique étrangère, a indiqué sur X Barak David, un journaliste du site Axios habituellement bien informé, notamment sur les questions liées à Israël.
«La réunion devrait porter sur l'impasse actuelle dans les négociations avec l'Iran et sur les options possibles pour les prochaines étapes de la guerre», a-t-il ajouté. La chaine ABC cite de son côté «deux responsables américains au fait des préparatifs».
Selon elle, «l'administration Trump se montre de plus en plus confiante quant à l'impact de son blocus naval en cours des ports iraniens, et de plus en plus sceptique quant à la capacité des discussions avec les négociateurs actuels de l'Iran à produire les résultats escomptés».
Axios affirme par ailleurs que l'Iran a transmis aux Etats-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin à la guerre, et, à une date ultérieure seulement, négocier sur le dossier nucléaire. ABC affirme, citant une de ses deux sources, que les conditions posées par Téhéran semblent «très en deçà des lignes rouges fixées par l'administration» américaine.
Paris met la pression sur l'Iran
Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a estimé lundi que l'Iran devait faire des «concessions majeures» dans les pourparlers de paix en vue de mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient.
«ll n'y aura pas de solution durable à cette crise sans que le régime iranien ne consente à des concessions majeures et un changement radical de posture», a-t-il déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
Source: AFP
Macron veut œuvrer pour la réouverture du détroit d'Ormuz
Le président français Emmanuel Macron a promis lundi d'échanger avec les autorités iraniennes pour «traiter le problème» de la hausse des prix du carburant «à sa racine» et tenter d'obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz. «La cause du problème, c'est qu'aujourd'hui il y a ce blocus et le détroit d'Ormuz qui est fermé. Donc il faut traiter le problème à la racine, permettre aux choses de repartir», a lancé le chef d'Etat lors d'une visite en Andorre.
Il a indiqué qu'il allait échanger «avec les autorités iraniennes» dès la fin de cette visite, espérant "convaincre» les parties prenantes «dans les prochains jours». «C'est important de pouvoir rouvrir de part et d'autre le trafic pour permettre au gaz, au pétrole, aux engrais, aux marchandises de pouvoir passer ce détroit parce que ça impacte l'économie mondiale», a-t-il ajouté.
Sur l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur le prix du carburant en France, il a estimé que le gouvernement faisait «le maximum», assurant que l'Etat était «aux côtés» des Français touchés par des prix qui «pèsent».
Source: AFP
Poutine dit au chef de la diplomatie iranienne que Moscou fera «tout» pour ramener la paix au Moyen-Orient
Vladimir Poutine a assuré au chef de la diplomatie iranienne que la Russie ferait «tout» pour aider à ramener la paix au Moyen-Orient, lundi lors d'une rencontre entre les deux hommes à Saint-Pétersbourg.
«Pour notre part, nous ferons tout ce qui sert vos intérêts, les intérêts de tous les peuples de la région, afin que la paix puisse être obtenue le plus rapidement possible», a dit le président russe, cité par les médias d'Etat russes, au ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.
Le chef de la diplomatie iranienne, en tournée diplomatique pour recueillir des soutiens dans la guerre contre Washington, est arrivé lundi matin à Saint-Pétersbourg où se déroule la rencontre. Le ministre iranien a accusé dès son arrivée Washington d'avoir fait échouer les pourparlers de paix au Pakistan.
«Nous voyons avec quelle bravoure et héroïsme le peuple iranien se bat pour son indépendance», a encore déclaré Vladimir Poutine selon l'agence de presse TASS.
Il a assuré à M. Araghchi que Moscou a l'intention de «continuer sa relation stratégique» avec Téhéran.
Source: AFP
Les Emirats critiquent la faiblesse de leurs alliés du Golfe face à l'Iran
Un haut responsable émirati a critiqué lundi la réaction de ses alliés du Golfe, qualifiée de «faible», après les attaques menées par l'Iran dans la région en réponse à l'offensive israélo-américaine.
L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et Oman ont créé le Conseil de coopération du Golfe (CCG) en 1981, et un accord de défense commune a été signé en 2000, a rappelé le conseiller du président émirati, Anwar Gargash, lors de l'une conférence à Dubaï.
«Les Etats membres se sont mutuellement soutenus au niveau logistique, mais tant sur le plan politique que militaire, je pense que leur position a été la plus faible historiquement», a-t-il affirmé. «Je m'attendais à une position aussi faible de la part de la Ligue arabe et cela ne me surprend pas, mais je ne m'y attendais pas de la part du CCG», a-t-il ajouté.
Téhéran a tiré des centaines de missiles et de drones vers les monarchies du Golfe. Les Emirats ont adopté depuis un ton offensif envers la République islamique, tandis que ses voisins ont semblé plus mesurés.
Selon lui, elles ont adopté ces dernières années une «politique d'endiguement de l'Iran», que ce soit à travers des «médiations, des partenariats dans le domaine énergétique, des accords stratégiques ou, comme dans le cas des Emirats arabes unis, des relations commerciales» .Mais «ces politiques ont lamentablement échoué, et nous sommes désormais confrontés à une réévaluation majeure», a-t-il dit.
Source: AFP
Frappes israéliennes dans l'est du Liban
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir commencé à frapper des positions du mouvement pro-iranien Hezbollah dans la région libanaise de la Bekaa (est). «L'armée israélienne a commencé à frapper des sites d'infrastructures du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa, et dans d'autres zones du sud du Liban», a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Source: AFP
Le Hezbollah refuse les négociations directes avec Israël
Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé lundi son refus des négociations directes entre Beyrouth et Israël. Il les a qualifiées de «dangereux écart» qui risque d'entraîner le Liban dans un «cycle d'instabilité».
«Nous refusons catégoriquement de négocier directement avec Israël» et il est de la responsabilité du pouvoir libanais d'éviter une «erreur dangereuse qui entraîne» le pays «dans un cycle d'instabilité», a déclaré le chef du groupe pro-iranien dans un communiqué lu sur la chaîne al-Manar, qui lui est affiliée.
«Ces négociations et leur résultat sont comme inexistantes et ne nous concernent ni de près, ni de loin», a-t-il indiqué, avant d'ajouter: «Nous poursuivons notre résistance pour défendre le Liban (...). Nous ne reculerons pas (face aux) menaces» israéliennes.
Source: AFP
L'Iran soumet une nouvelle proposition aux Etats-Unis
Selon Axios, l'Iran a soumis une nouvelle proposition aux Etats-Unis visant à ouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre. Cependant, les mollahs entendent reporter les négociations nucléaires à une date ultérieure. Axios cite des responsables américains et deux sources proches du dossier dans son article.
Les négociations sont actuellement au point mort. De plus, les dirigeants iraniens sont divisés quant aux concessions nucléaires qui devraient être abordées. La nouvelle proposition semble désormais viser à contourner la question nucléaire et à accélérer la conclusion d'un accord.
Selon des sources américaines, Donald Trump tiendra une réunion d'information sur la situation en Iran ce lundi. Il semble pour l'instant que le président américain entende maintenir le blocus des exportations de pétrole iranien par voie maritime.
Le chef de la diplomatie iranienne est arrivé à Saint-Pétersbourg pour s'entretenir avec Poutine
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi est arrivé lundi à Saint-Pétersbourg, en Russie, où il doit rencontrer Vladimir Poutine, nouvelle étape d'un périple diplomatique concernant la guerre au Moyen-Orient, après un rendez-vous manqué avec les Etats-Unis à Islamabad.
«Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, est arrivé à Saint-Pétersbourg, en Russie, lundi matin, afin de rencontrer et de s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine», ont indiqué plusieurs médias d'Etat iraniens.
Source: AFP
Le blocus américain est-il réellement efficace?
Dans une interview accordée à Fox News dimanche, Donald Trump a affirmé que les infrastructures pétrolières iraniennes pourraient s'effondrer d'ici trois jours. Il a déclaré que les problèmes techniques étaient exacerbés par le blocus américain des navires iraniens.
Cependant, le service de renseignement maritime Tankertrackers rapporte désormais que l'Iran semble avoir réussi à faire passer clandestinement 4 millions de barils de pétrole brut en contournant le blocus américain. 4,6 millions de barils supplémentaires auraient été chargés dans des terminaux pétroliers.
Cette évolution jette un nouvel éclairage sur l'ampleur du blocus américain et sur la pression qu'il exerce sur l'Iran. Auparavant, lors d'une interview sur Fox News, Trump avait déclaré: «Quand des oléoducs transportant d'énormes quantités de pétrole sont bloqués pour une raison ou une autre, parce qu'il est impossible de transvaser le pétrole dans des conteneurs ou sur des navires – ce qui leur est arrivé, puisqu'ils n'ont plus de navires à cause du blocus – alors cet oléoduc explose de l'intérieur, tant sur le plan mécanique que souterrain.»
Le commandement central américain (Centcom) a également publié un message sur X dimanche soir: «Plusieurs navires et hélicoptères font actuellement respecter le blocus américain des ports iraniens.» Le Centcom a également partagé une photo d’un marin américain effectuant des vérifications avant décollage sur un hélicoptère MH-60R Sea Hawk à bord de l’USS John Finn.
Le Liban annonce 14 morts dans des frappes israéliennes sur le sud du pays
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que des frappes israéliennes sur le sud du pays avaient fait 14 morts dimanche, malgré la récente prolongation d'un cessez-le-feu. Deux femmes et deux enfants figurent parmi les tués, a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant que 37 autres personnes avaient été blessées.
Source: AFP