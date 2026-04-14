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Une première en Suisse
La RDC et les rebelles du M23 négocient en ce moment même près de Montreux

Des pourparlers sur la RDC se tiennent pour la première fois en Suisse, près de Montreux. Organisées par le Qatar, ces discussions visent à résoudre le conflit avec les rebelles du M23.
Publié: 19:10 heures
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Des pourparlers sur la RDC se tiennent pour la première fois en Suisse, près de Montreux. (Image d'illustration)
Photo: swiss-image.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Des pourparlers ont lieu près de Montreux (VD) sur la situation en RDC entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 qui contrôlent l'Est du pays. Cette 9e série de discussions a lieu pour la première fois en Suisse en raison des tensions au Moyen-Orient.

Les discussions ont démarré lundi et doivent se terminer mercredi, selon des sources convergentes. Elles ont lieu dans un site tenu secret et sont organisées par le Qatar. Le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau a confirmé mardi à Keystone-ATS ces négociations en Suisse.

Un millions de déplacés

Auparavant, les parties au conflit s'étaient retrouvées dans l'émirat, dont l'accès est plus volatil après la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran. L'année dernière, la Répubique démocratique du Congo (RDC) et les rebelles avaient signé à Doha une trêve.

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Une feuille de route vers la paix avait ensuite été validée en décembre par Kinshasa et le Rwanda à Washington. Les violences de début 2025 avaient fait des milliers de victimes. Un million de personnes avaient été déplacées.

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