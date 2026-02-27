AFP Agence France-Presse
Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, faisant un mort et une vingtaine de blessés, a indiqué une source de la préfecture de police à l'AFP.
On ignore pour l'instant pourquoi le tramway a déraillé dans cette ville où se déroule actuellement la Fashion Week. Plusieurs ambulances ont été aperçues sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.
(Développement suit)
