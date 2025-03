Le chef français Georges Blanc a perdu sa troisième étoile Michelin.

AFP Agence France-Presse

Le restaurant du chef français Georges Blanc à Vonnas (Ain) a perdu sa troisième étoile au Michelin, a annoncé jeudi à l'AFP le directeur du guide rouge, Gwendal Poullennec, dix jours avant la cérémonie de remise des étoiles pour 2025. «On ne s'y attendait pas», a réagi auprès de l'AFP le chef de 82 ans, qui détenait les 3 étoiles depuis 1981. «Il va manquer une étoile qui s'efface, donc on va faire avec les deux étoiles. Il n'y a pas de problème», a-t-il ajouté.

«Je peux vous assurer que les équipes du guide Michelin cette année, comme les suivantes, vont continuer à suivre cette table avec la même bienveillance, la même exigence, mais toujours la même envie pour refléter dans nos classements l'évolution de la qualité de la table», a déclaré Gwendal Poullennec, tout en saluant «la longévité dans la qualité de la Maison Blanc».

Fermeture de restaurants étoilés

Il s'agit en effet de l'établissement le plus anciennement étoilé au monde sans discontinuer, avec la première étoile acquise en 1929 par Élisa Blanc, la grand-mère du chef, et la deuxième en 1932. Georges Blanc a rejoint l'aventure familiale en 1964, avant d'en prendre pleinement les rênes en 1968 et d'obtenir la troisième étoile en 1981.

«J'ai vécu plus longtemps avec trois étoiles que depuis ma naissance à l'arrivée de la troisième étoile», a souligné le chef, aujourd'hui à la tête d'un empire d'une dizaine d'établissements et de plus de 300 salariés. Au total, 23 établissements étoilés ont été déclassés cette année: un trois étoiles, un deux étoiles (Le Puits Saint Jacques du chef William Candelon, dans le Gers) et 21 ayant perdu leur unique étoile, dont cinq en raison d'un changement d'orientation ou de propriétaires, indique le guide. Vingt-et-un restaurants ayant une étoile ont par ailleurs fermé l'an dernier, tout comme la doublement étoilée Maison Ruggieri à Paris.