La 16e saison de Top Chef donnera la possibilité au vainqueur de remporter une étoile Michelin. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le vainqueur de la 16e saison de Top Chef, concours culinaire de M6, aura la possibilité de remporter une étoile Michelin, a annoncé mercredi la chaîne, qui a noué une alliance avec le célèbre guide rouge.

Les inspecteurs du guide prendront part «au verdict de plusieurs épreuves», avec des précautions pour préserver leur anonymat. Et ils décideront «de manière collégiale d'attribuer, ou non, une étoile Michelin au restaurant du gagnant de cette 16e saison de Top Chef unique en son genre», selon un communiqué.

Rois de l'anonymat, les inspecteurs du guide Michelin seront présents dans les cuisines sur plusieurs épreuves, mais cachés. Ils évalueront aussi le menu complet réalisé par les deux finalistes du concours.

Celui-ci sera servi dans le cadre d'un restaurant conçu spécialement pour l'occasion. Le gagnant de la saison «prendra les commandes de ce nouveau restaurant éphémère», avec la précieuse étoile ou non, «pendant plusieurs semaines, et ce dès le lendemain de la diffusion de la finale sur M6», précise la chaîne.

27 anciens candidats ont déjà décroché le Graal

Les inspecteurs restent «fidèles à leur mission d'aiguiller les gourmets vers les meilleures tables de France et du monde», selon Gwendal Poullennec, le directeur international du guide Michelin, cité dans le communiqué. A ce jour, 27 anciens candidats sont titulaires d'au moins une étoile, qu'ils ont reçue postérieurement à leur participation à l'émission: 24 en ont décroché une et trois en ont remporté deux.

Top Chef est devenu une vitrine pour toute une génération de chefs et le processus jusqu'aux étoiles sera accéléré avec cette 16e saison. Des inspecteurs avaient déjà participé à une épreuve de Top Chef en 2014, puis à une autre en 2017, en étant filmés à contre-jour ou dans la pénombre. C'était une façon de faire connaître leur travail.

Les missionnés cette année respecteront toujours «la méthodologie historique du guide Michelin», en jugeant «la maîtrise des techniques culinaires», «l'harmonie des saveurs» et encore «la personnalité que la ou le chef exprime à travers sa cuisine», est-il assuré.

15 ans de Top Chef en France

Le jury de la 16e saison comprendra Hélène Darroze (trois étoiles), Glenn Viel (trois étoiles), Paul Pairet (trois étoiles), Dominique Crenn (trois étoiles aux Etats-Unis), Stéphanie Le Quellec (gagnante de la saison 2 en 2011, deux étoiles) et Philippe Etchebest (une étoile). Cette saison sera diffusée dans les prochains mois, à des dates non encore annoncées.

Adaptée d'une émission américaine, Top Chef est diffusé en France depuis 2010 et s'est attiré les faveurs du public aussi bien qu'une crédibilité dans le milieu de la gastronomie. Sa particularité est d'opposer des chefs professionnels, et non pas amateurs.