Le Portugal investit 22,6 milliards d'euros pour reconstruire les infrastructures détruites par les tempêtes hivernales et renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles, a annoncé le Premier ministre Luis Montenegro ce mardi.

Après les tempêtes de cet hiver, le Portugal débloque 22 milliards

Après les tempêtes de cet hiver, le Portugal débloque 22 milliards

ATS Agence télégraphique suisse

Trois mois après la série de tempêtes dévastatrices qui ont frappé le Portugal cet hiver, son gouvernement a dévoilé mardi un plan d'investissements de 22,6 milliards d'euros visant à reconstruire les infrastructures endommagées et mieux préparer le pays ibérique à affronter de nouvelles intempéries.

Avec près d'une centaine de mesures à mettre en oeuvre à l'horizon 2034, ce programme représente «un investissement dans la sécurité collective», a déclaré le Premier ministre Luis Montenegro. «Le montant global du plan s'élève à 22,6 milliards d'euros, répartis par des investissements publics et privés. Son financement est majoritairement national, mais il incorpore aussi une part de fonds européens», a-t-il précisé.

Trois volets

Le premier des trois volets de ce programme concerne la reconstruction des régions touchées, où les tempêtes et les crues provoqué des dégâts estimés à 5,3 milliards d'euros. Le deuxième prévoit une enveloppe de 15 milliards d'euros pour mieux protéger le pays contre les effets des catastrophes naturelles, avec notamment une réforme du système d'urgences médicales, le renforcement des réseaux de distribution d'eau et d'énergie, ou encore la construction de quatre nouveaux barrages.

Le troisième volet, d'un montant de 2,3 milliards d'euros, est axé sur des mesures visant à améliorer les réponses à ce type d'intempéries, avec par exemple la création d'un «fonds de catastrophes naturelles et sismiques alloué à un système d'assurance obligatoire pour les habitations et les entreprises», a expliqué le chef du gouvernement de centre droit.

Importants dégâts

Entre le 22 janvier et le 15 février, le Portugal a été touché par sept tempêtes successives, accompagnées de vents atteignant les 130 km/h, de précipitations intenses, d'inondations et de glissements de terrains.

Ces intempéries ont détruit de nombreuses habitations et provoqué d'importants dégâts notamment dans les structures d'approvisionnement d'eau et d'énergie, ainsi que dans les services publics comme les hôpitaux et les écoles. Elles ont fait au moins sept morts, selon les données de la protection civile, tandis que certains médias locaux continuent d'évoquer de leur côté un bilan plus lourd, allant jusqu'à près d'une vingtaine de victimes directes et indirectes.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses. A la mi-avril, le Portugal a soumis une demande d'activation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, créé pour soutenir les États membres confrontés à des catastrophes naturelles majeures ou à des urgences sanitaires.



