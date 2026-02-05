Le candidat d'extrême droite André Ventura demande le report de l'élection présidentielle prévue dimanche au Portugal, invoquant les perturbations causées par les récentes intempéries.

L’extrême droite veut un report du second tour des présidentielle

ATS Agence télégraphique suisse

«Je vais proposer aujourd'hui à l'autre candidat, au président de la République et aux différents pouvoirs municipaux, pour une question d'égalité entre tous les Portugais, que l'acte électoral soit reporté d'une semaine», a déclaré André Ventura, cité par les médias locaux lors d'une action de campagne dans le sud du pays.