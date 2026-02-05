ATS Agence télégraphique suisse
Le candidat d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle au Portugal a demandé jeudi le report du scrutin prévu dimanche, en raison des perturbations provoquées par les intempéries qui ont frappé le pays ces derniers jours.
«Je vais proposer aujourd'hui à l'autre candidat, au président de la République et aux différents pouvoirs municipaux, pour une question d'égalité entre tous les Portugais, que l'acte électoral soit reporté d'une semaine», a déclaré André Ventura, cité par les médias locaux lors d'une action de campagne dans le sud du pays.
