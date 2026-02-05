DE
Intempéries au Portugal
L’extrême droite veut un report du second tour des présidentielle

Le candidat d'extrême droite André Ventura demande le report de l'élection présidentielle prévue dimanche au Portugal, invoquant les perturbations causées par les récentes intempéries.
Publié: 17:45 heures
Le second tour de la présidentielle portugaise est perturbé par les intempéries.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le candidat d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle au Portugal a demandé jeudi le report du scrutin prévu dimanche, en raison des perturbations provoquées par les intempéries qui ont frappé le pays ces derniers jours.

«Je vais proposer aujourd'hui à l'autre candidat, au président de la République et aux différents pouvoirs municipaux, pour une question d'égalité entre tous les Portugais, que l'acte électoral soit reporté d'une semaine», a déclaré André Ventura, cité par les médias locaux lors d'une action de campagne dans le sud du pays.

