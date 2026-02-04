Plus de 3000 habitants ont été évacués dans le sud de l’Espagne avant des pluies annoncées comme exceptionnelles. Plusieurs provinces sont en alerte, avec des écoles fermées et un risque élevé d’inondations.

AFP Agence France-Presse

Plus de 3000 personnes ont été évacuées par précaution dans le sud de l'Espagne où la plupart des écoles resteront fermées en raison des pluies «exceptionnelles» attendues mercredi, ont annoncé les services de secours. «Evacuations préventives de plus de 3.000 personnes dans des zones inondables» dans les provinces de Cadiz, Jaen et Malaga, ont indiqué sur X ces services.

Une partie du sud de l'Espagne et plusieurs régions du Portugal sont en état d'alerte en raison des fortes précipitations attendues sur la péninsule ibérique, les autorités craignant d'importants dégâts.

«Extrême prudence»

En Espagne, l'Aemet, l'agence météorologique nationale, a émis une «alerte rouge», le niveau le plus élevé, pour ce mercredi dans les zones de Cadix et de Ronda, mettant en garde contre «un danger extraordinaire» et de «possibles inondations et crues» à cause de la dépression Leonardo.

Les massifs de Grazalema, Ronda et la zone du détroit de Gibraltar sont également en alerte rouge. Les «précipitations seront exceptionnelles», aggravant le risque de «possibles glissements de terrain, d'inondations et de crues», a averti Aemet sur X.

Le président de région Juan Manuel Moreno a, dès mardi, appelé à une «extrême prudence» et au «bon sens». Les déplacements sont déconseillés, de même que sortir de chez soi dans les zones qui pourraient être touchées. Sauf dans la province d'Almeria, les écoles resteront fermées et des militaires de l'unité spéciale de secours (UME) vont se déployer dans la région en renfort.

Le Portugal aussi en alerte

L'Espagne reste meurtrie par les inondations catastrophiques d'octobre 2024, qui avaient fait plus de 230 morts, principalement dans la région de Valence (est). Une personne était également morte en Andalousie. La péninsule ibérique est en première ligne concernant le dérèglement climatique, enchaînant depuis plusieurs années des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents.

Au Portugal, l'ensemble du littoral est placé sous alerte orange en raison d'une «forte agitation maritime», en plus de certaines régions du nord et du centre, en prévision d'importantes chutes de neige. Les effets de la dépression Leonardo se feront sentir jusqu'à samedi.

Le Portugal a été frappé ces dernières semaines par plusieurs tempêtes successives. La dépression Kristin a été la plus dévastatrice faisant cinq morts et environ 400 blessés la semaine dernière, ainsi que de très nombreux dégâts matériels, en particulier dans la région de Leiria (centre).