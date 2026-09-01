La Suisse est le deuxième pays le plus foudroyé d'Europe

La Suisse a connu un été particulièrement orageux: plus de 22'000 impacts de foudre ont été enregistrés entre juin et août. Selon MétéoRage, la Suisse se classe deuxième en Europe pour la densité de foudre par kilomètre carré, derrière l’Italie.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a connu un été chargé en orages. Plus de 22'000 éclairs nuage-sol ont été enregistrés entre début juin et fin août. Rapportée à sa superficie, elle présente la deuxième plus forte densité de foudroiement d'Europe, selon un bilan de Meteorage publié mardi.

Au total, le réseau de détection de la filiale de Météo-France a recensé 22'158 éclairs nuage-sol en Suisse durant l'été météorologique, qui s'étend du 1er juin au 31 août, indique un communiqué. A l'échelle européenne, leur nombre a atteint 893'458.

La Suisse reste loin derrière de grands pays comme l'Italie, la France ou l'Espagne en chiffres absolus. Elle se distingue en revanche lorsque l'activité électrique est rapportée à la superficie du territoire. Avec 2,43 points de contact au sol par km2 et par an, elle se classe au deuxième rang européen, derrière l'Italie (4,73), mais devant notamment les Pays-Bas (2,39), la Belgique (2,20), la France (2,09) et l'Allemagne (1,30).

Le mois d'août a été le plus actif de l'été en Suisse, avec 7993 éclairs nuage-sol, contre 7424 en juillet et 6741 en juin. Meteorage a dénombré 27 jours d'orage durant le mois. Le pic a été atteint le 28 août, avec 1886 éclairs en une seule journée.

Berne et Lugano en tête

Le canton de Berne arrive en tête avec 3426 éclairs, devant les Grisons (2773), le Tessin (2552), le Valais (2276) et Vaud (2188). Au niveau des districts, celui de Lugano a enregistré l'activité électrique la plus importante, avec 570 éclairs et une densité particulièrement élevée. L'été 2026 ne figure toutefois pas parmi les plus foudroyés de ces dernières années, relève Joris Royet, responsable de projets météo chez Meteorage. Il s'est davantage distingué par la violence de certains épisodes.

«L'été météorologique 2026 a été marqué par de nombreux épisodes orageux sévères à travers l'Europe», explique l'expert. Plusieurs situations ont favorisé la formation de supercellules, accompagnées de fortes chutes de grêle, de rafales destructrices et, localement, de tornades. Selon Meteorage, l'activité électrique européenne s'est surtout concentrée durant la seconde moitié de juin et au cours d'un mois d'août particulièrement actif. Elle a été nettement supérieure à celle observée durant l'été 2025.