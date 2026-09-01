L'Espagne enregistre 5111 décès liés à la chaleur entre juin et août, un record depuis 2015. L'Institut Carlos III pointe des vagues de chaleur successives et des températures extrêmes.

La canicule a fait plus de 5000 morts en Espagne cet été

La canicule a fait plus de 5000 morts en Espagne cet été

AFP Agence France-Presse

Plus de 5000 décès attribuables à la chaleur ont été recensés en Espagne entre le 1er juin et le 31 août, un record sur cette période depuis le début de la compilation de ces données par l'Institut de santé Carlos III en 2015. Cet institut public basé à Madrid a attribué à la chaleur 2149 décès au mois d'août, 2025 en juillet, et 937 en juin, soit 5111 décès sur ces trois mois, selon des données consultées mardi par l'AFP.

Le précédent record sur ces trois mois dataient de 2022, avec 4652 morts attribuables à la chaleur. A titre de comparaison, sur la même période, 3651 décès avaient été attribués à la même cause en 2025, et 1977 en 2024. Ces estimations sont fondées sur un système baptisé «MoMo» (Monitoring de la Mortalité), qui collecte sur une base quotidienne le nombre de décès en Espagne et calcule l'écart de la mortalité par rapport à la mortalité prévisible sur la base des séries historiques enregistrées.

Il intègre également des facteurs comme les températures communiquées par l'Agence nationale de météorologie (Aemet). Comme une grande partie de l'Europe, l'Espagne traverse cette année un été particulièrement chaud, et a vu plusieurs vagues de chaleur écrasante se succéder.

Un mois de septembre encore torride

Le pays se prépare à subir une nouvelle forte hausse des températures dans les tout prochains jours, «après quelques jours frais pour la saison dans de nombreuses régions», a pointé durant le week-end l'Aemet. «Septembre arrive avec une chaleur digne d'un été en plein coeur», a mis en garde l'agence météorologique, évoquant la possibilité de températures supérieures de plus de 10°C aux valeurs normales de saison.

Le mois de juillet 2026 a déjà été le mois le plus chaud jamais enregistré en Espagne, à égalité avec juillet 2022, selon l'agence météorologique. Marqué par des incendies d'une ampleur inédite en Espagne, le septième mois de l'année y a aussi été «le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1961», a précisé l'Aemet. En première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C.