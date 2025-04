La Chine se sent visée par la vente d'avions de combat américains aux Philippines et se fâche

La Chine a mis en garde mercredi les Philippines contre toute menace de la «paix régionale». Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Chine a mis en garde mercredi les Philippines contre toute menace de la «paix régionale» après l'approbation par les Etats–Unis de la vente de 20 avions de combat F–16 à destination de Manille.

«La coopération en matière de défense et de sécurité entre les Philippines et d'autres pays ne doit cibler aucune tierce partie et ne doit pas nuire aux intérêts d'une tierce partie», a déclaré le porte–parole du ministère chinois des Affaires étrangères Guo Jiakun, lors d'une conférence de presse. «Elle ne doit pas non plus menacer la paix et la sécurité régionale, ou exacerber les tensions régionales», a–t–il ajouté.

Se «serrer les coudes» face à la Chine

Washington a annoncé mardi approuver la vente aux Philippines de 20 F–16, dans le cadre d'un contrat évalué à 5,58 milliards de dollars, une vente qui vise à soutenir «la sécurité d'un partenaire stratégique», selon un communiqué du département d'Etat américain. Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, en visite aux Philippines la semaine dernière, a estimé que les Etats–Unis et leur allié philippin devaient se «serrer les coudes» face à la Chine, dans un contexte d'affirmation croissante de Pékin en Asie–Pacifique.

Manille et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense depuis que le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a pris ses fonctions en 2022 et commencé à s'opposer aux prétentions de Pékin sur la mer de Chine méridionale.

La Chine revendique une grande partie des îles et récifs de cette mer, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins. Elle organise par ailleurs mercredi de nouveaux exercices militaires d'ampleur aux alentours de Taïwan, dont elle revendique la souveraineté.

Le chef de l'armée philippine a déclaré mardi que son pays serait «inévitablement» impliqué en cas d'invasion de Taïwan, tout en se gardant de désigner un éventuel envahisseur. D'après ce général, Romeo Brawner, en cas d'invasion, l'armée aurait pour tâche de «secourir» quelque 250'000 ressortissants philippins exerçant à Taïwan.