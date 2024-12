1/7 Les autorités parlent d'un attentat. Photo: keystone-sda.ch

Georg Nopper

Vendredi soir, un SUV BMW a foncé dans la foule au marché de Noël de la ville allemande de Magdebourg. La course folle du véhicule sur quelque 400m a fait au moins deux morts, dont un jeune enfant. Près de 70 personnes ont en outre été blessées, dont une quinzaine grièvement.

Les policiers ont arrêté le conducteur sur les lieux. Selon les premières constatations, l'homme serait âgé de 50 ans et originaire d'Arabie saoudite. Comme le rapporte «Bild», il travaillerait comme médecin à la clinique de Magdebourg.

Une vidéo montre l'arrestation

La chaîne de télévision MDR a diffusé une vidéo de l'arrestation de l'auteur présumé par un policier, arme au poing. Il ordonne au suspect: «Allonge-toi! Allonge-toi! Les mains dans le dos!»

La personne arrêtée habite à Bernburg, à environ 45 kilomètres de Magdebourg. Les autorités pensent qu'il s'agit d'un acte isolé et qu'il n'y a pas d'autre danger pour la population. Le véhicule utilisé pour le crime est une voiture de location. D'après des sources issues des milieux de la sécurité, le suspect n'avait, jusqu'à présent, attiré aucune attention particulière et n'était pas identifié comme un islamiste. Il vit en Allemagne depuis 2006, a été reconnu comme réfugié en 2016 et dispose d'un permis de séjour illimité en tant que médecin.

Apparition en tant que critique de l'islam

Selon des rapports allemands concordants, le suspect est Taleb A.*. Il a donné des interviews à plusieurs médias par le passé. Son identité n'a pas encore été officiellement communiquée par les autorités. Une photo d'identité plus ancienne de l'homme, qui circule sur Internet, n'a pas non plus été confirmée. L'image semble toutefois montrer le même homme que celui que l'on voit dans la vidéo de l'arrestation et dans les enregistrements des différentes interviews.

Au «Frankfurter Allgemeine Zeitung», Taleb A. s'est décrit comme «le critique le plus agressif de l'islam dans l'histoire». Il était athée et, en tant que non-croyant et critique de l'islam, il craignait d'être persécuté dans son pays. Il a également donné des interviews à la BBC et au «Spiegel».

Selon «Welt», Taleb A. travaille en tant que médecin spécialisé en psychiatrie et psychothérapie dans l'établissement d'exécution des mesures de Bernburg. Il s'agit d'un établissement du Land de Saxe-Anhalt pour les délinquants souffrant d'addiction.

«Welt» a trouvé dans les médias sociaux des profils qui correspondent aux informations données sur la personne arrêtée. Vendredi soir encore, il a posté sur X plusieurs vidéos contenant des déclarations confuses. «Je tiens la nation allemande pour responsable de l'assassinat de Socrate», y aurait-il déclaré en anglais. L’homme, qui se sentait apparemment persécuté, aurait reproché aux citoyens allemands d’être responsables des persécutions qu’il estime subir en Allemagne, selon les déclarations rapportées.

Déclarations positives sur l'AfD

Dans le texte du profil de l'homme, on peut lire: «L'Allemagne chasse les demandeuses d'asile saoudiennes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne pour détruire leur vie. L'Allemagne veut islamiser l'Europe». En été, il s'est exprimé positivement sur l'AFD. «Les gauchistes sont fous», a-t-il écrit dans un allemand approximatif. «Nous avons besoin de l'AfD pour protéger la police contre elle-même».

On trouve en outre à plusieurs reprises sur les profils de Taleb A. des inscriptions qui peuvent être interprétées comme des annonces d'attentat. «Je vous assure à 100 %, la vengeance viendra bientôt. Même si cela me coûte la vie», a-t-il par exemple écrit. Il a également écrit en arabe qu'il allait «mettre en œuvre» une «opération».

*Nom connu