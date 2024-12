Vendredi soir, une voiture a foncé dans le marché de Noël de la ville de Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne. Selon un premier bilan publié à 21h50 ce vendredi soir, il y aurait plusieurs morts et près de 70 blessés. Une opération d'envergure est en cours.

Vendredi soir, deux véhicules auraient foncé sur le marché de Noël de Magdebourg.

Mathilde Jaccard, Christina Benz et Marian Nadler

Un terrible incident s'est produit sur un marché de Noël à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, vendredi soir. Une voiture a franchi les barrières et foncé dans la foule, tuant et blessant plusieurs personnes. La ville publie un premier bilan officiel: deux morts, près de 70 blessés, dont 15 «graves». «Nous avons eu deux décès, un adulte et un petit enfant», a le président-ministre Reiner Haseloff déclaré au média allemand MDR.

Des témoins oculaires ont rapporté plus tôt dans la soirée à «t-online» des scènes de chaos lorsqu'une voiture a traversé le marché à toute vitesse, sur au moins 400 mètres selon un porte-parole de la police. A 20h50, les services de secours évoquent un bilan allant de «60 à 80 blessés», dont «plusieurs graves». La police suspecte la présence d'un engin explosif dans le véhicule resté sur place. Tout le périmètre a été bouclé.

Conducteur arrêté

Le porte-parole du gouvernement Matthias Schuppe a confirmé l'attaque au média MDR. Le conducteur a été arrêté, a appris l'agence de presse allemande. Il serait déjà en garde à vue, selon le média «Welt». Ses motivations ne sont pas connues. «Nous pensons qu'il s'agit d'un attentat», a toutefois indiqué à l'AFP une porte-parole du ministère régional de l'Intérieur de Saxe-Anhalt.

Le suspect arrêté à Magdebourg n'est pas connu des autorités allemandes comme islamiste, selon des informations provenant de milieux sécuritaires. Selon les premiers renseignements, qui ont été confirmés par les autorités régionales, l'homme est un médecin âgé d'une cinquantaine d'années et originaire d'Arabie saoudite. Il vivrait depuis 2006 en Allemagne, à Bernbourg.

Le marché évacué

Les pompiers, la police et les services de secours ont largement été mobilisés sur place. Le marché de Noël a été fermé après l'incident. Le président du marché a appelé à quitter le centre-ville.

Selon plusieurs médias, il s'agirait d'une BMW noire.

Après l'incident survenu sur le marché de Noël, la ville de Halle a immédiatement renforcé les mesures de sécurité pour son propre marché de Noël, rapporte le «Mitteldeutsche Zeitung». Comme l'indique Tobias Teschner, directeur du service de sécurité, les hôpitaux de la ville, située à environ 80 kilomètres, se préparent à accueillir d'éventuels blessés.

«Présager le pire»

Le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), a réagi avec horreur à ce qui s'est passé sur le marché de Noël. Il a informé être en route pour Magdebourg. Reiner Haseloff n'a pas pu donner d'informations sur les victimes ni sur le contexte de l'événement. «C'est un événement terrible, surtout à l'approche de Noël.»

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est également exprimé dans la soirée. «Les informations en provenance de Magdebourg laissent présager le pire. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Nous sommes à leurs côtés et aux côtés des habitants de Magdebourg. Je remercie les équipes de secours engagées dans ces heures d'angoisse», a-t-il écrit sur le réseau social X.

