Un important feu de forêt frappe près de Marseille

Un nouveau feu de forêt a frappé dans la région marseillaise. Photo: imago/Le Pictorium

AFP Agence France-Presse

«Un important feu de forêt» a frappé la commune de Martigues jeudi soir, au nord-ouest de Marseille, mais son évolution est limitée par l'action des pompiers, a annoncé la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui avait appelé les habitants de deux hameaux de la ville à se confiner.

Vers 22h30, le feu avait parcouru 154 hectares, selon le dernier point de situation de la préfecture, qui précise que 800 sapeurs-pompiers au total ont été mobilisé face aux flammes, avec l'aide de 200 engins terrestres, neuf avions – sept Canadair et deux Dash – et deux hélicoptères bombardiers d'eau.

Incendie limité

«135 hectares sont partis en fumée», avait expliqué plus tôt le sous-préfet Bruno Cassette, lors d'un point presse à Martigues, précisant que «jamais un feu n'avait mobilisé autant de moyens» cette année dans le département. «Le feu continue sensiblement d'évoluer. Il n'est pas fixé» mais «il est limité, il est périmétré par l'ensemble des moyens sur place», avait rassuré de son côté le colonel Bépoix, des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, précisant qu'aucune victime n'était à déplorer et qu'aucun bâtiment n'avait été endommagé.

Avec la tombée de la nuit, la chute du vent et un rafraichissement des températures, les conditions météorologiques étaient plutôt favorables jeudi en fin de soirée pour les soldats du feu: «Au moment où nous nous parlons, la situation est plutôt positive», a souligné le sous-préfet.

Habitants confinés

Via un message FR-Alert sur les téléphones portables, la Préfecture avait appelé dès le début de soirée les habitants à se confiner «dans des bâtiments en dur», avec «volets et portes» fermés, et ce notamment dans les hameaux de Saint-Julien et des Ventrons. La préfecture avait également demandé aux habitants de Carro et La Couronne de «rester vigilants», soulignant que «plusieurs hameaux de Martigues», une commune à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Marseille, «étaient concernés par la trajectoire du feu».

«Nous avons été très inquiets autour de 19h00 au démarrage de cet incendie», a reconnu le maire de Martigues, Gaby Charroux, rappelant que la commune avait été touchée le 4 août 2020 par un vaste incendie qui avait parcouru 1000 hectares et complètement ravagé deux villages-vacances. Des évacuations avaient alors été effectuées par la mer, par bateaux.

10 jours après un gros incendie

Le 8 juillet, un violent incendie parti d'une voiture en feu sur le bord de l'autoroute avait parcouru 750 hectares entre les Pennes-Mirabeau et Marseille, touchant 91 bâtiments, dont 60 ont été détruits ou sont désormais inhabitables, principalement dans le quartier marseillais de L'Estaque.