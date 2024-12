Les chansons de Noël, un business très lucratif pour les stars

Un bon tube de Noël rapporte des millions aux artistes. Blick révèle les six hits les plus populaires et leur valeur. De Paul McCartney à Mariah Carey: qui empoche le plus?

1/10 Mariah Carey est la «reine de Noël». Avec sa chanson de Noël «All I Want For Christmas Is You», la chanteuse gagnerait environ trois millions de dollars par an. Photo: keystone-sda.ch

Patricia Broder

Lorsque les premiers flocons de neige tombent et que les marchés de Noël ouvrent leurs portes, des sons familiers commencent à résonner en boucle sur les radios. Pour beaucoup, les chansons de Noël sont indissociables de la période de l'Avent et pour quelques artistes, elles sont généralement synonymes de revenus alléchants. Car derrière chaque chanson de Noël, aussi joyeuse qu'elle soit, se cache un business lucratif. Blick a compilé les six chansons de Noël les plus populaires et les revenus qui y sont liés.

Paul McCartney arrive en sixième position avec son tube «Wonderful Christmastime». L'ancien Beatle a enregistré cette chanson de sa propre initiative en 1979 et encaisse année après année une somme estimée à 320'000 francs.

La cinquième place est occupée par «Last Christmas» (1984) de Wham! Les sœurs de George Michael (1963-2016), le défunt chanteur de Wham!, détiennent les droits de ce classique. On ne sait pas exactement combien d'argent la chanson rapporte chaque année dans la caisse familiale. Selon les sources, cela varie entre 368'000 francs et huit millions par an.

100 millions de disques vendus

«White Christmas» de Bing Crosby (1903-1977) datant de 1942 s'assure la quatrième place. Avec plus de 100 millions de supports sonores vendus, la chanson est l'un des titres les plus vendus de tous les temps. Pour les héritiers de Crosby, ce classique rapporte environ 403'000 francs par an.

La troisième place revient au classique folk irlandais «Fairytale of New York» de The Pogues. Cette chanson, avec sa légendaire intro au piano, fait partie intégrante de nombreuses fêtes de Noël et rapporte aux Pogues environ 490'000 francs par an. Après le décès du chanteur Shane MacGowan (1957-2023) en novembre de l'année dernière, de nombreux fans joueront probablement ce tube à Noël en sa mémoire.

Il a longtemps été le roi incontesté de Noël: le chanteur et compositeur de Slade Noddy Holder avec «Merry Xmas Everybody» arrive en deuxième position. Le tube de 1973 enrichit chaque année le musicien et ses collègues de groupe d'environ 1,23 million de francs. «Écrire un tube de Noël, c'est comme gagner à la loterie et le recevoir à nouveau chaque 25 décembre, pour le reste de ta vie», plaisantait un jour Noddy Holder. Avec sa chanson de fête bruyante et criarde, il fait partie des plus grands profiteurs de l'industrie de la musique de Noël.

Mariah Carey gagne environ 3 millions par an

La «reine incontestée de Noël» est Mariah Carey avec «All I Want For Christmas Is You» à la première place. Mariah Carey prend chaque année d'assaut les hit-parades avec son classique de Noël moderne. En Suisse aussi, il se hisse à nouveau à la première place. Selon un rapport du «New York Post», Mariah Carey gagne chaque année avec «All I Want For Christmas Is You» environ 3 millions de dollars, ce qui correspond à environ 2,65 millions de francs. Selon les estimations de «The Economist», la chanson lui a déjà rapporté plus de 60 millions de dollars jusqu'en 2021. Entre-temps, ce chiffre devrait être bien plus élevé. Grâce à son tube, Mariah Carey décroche régulièrement une série de contrats publicitaires lucratifs.

Pourquoi les chansons de Noël ont-elles autant de succès? Outre les mélodies accrocheuses et les textes joyeux, les rediffusions à la radio, sur les services de streaming et dans les magasins jouent également un rôle décisif. Plus une chanson est matchée, plus les royalties sont élevées. La demande de musique de Noël ne faiblit pas et les redevances affluent année après année. Ainsi, pour certains artistes, la période de l'Avent n'est pas seulement une période de recueillement, mais aussi une période extrêmement lucrative.