Ces chansons de Noël sont dangereuses au volant

Solène Monney Journaliste Blick

It's time! Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Et il devient de plus en plus tentant de succomber à un petit plaisir coupable: les chansons de Noël. Mais prudence si vous prenez le volant! Ces classiques apparemment inoffensifs pourraient bien vous faire perdre les pédales.

En effet, une étude menée par des chercheurs de l’Université de technologie de Chine du Sud (SCUT) met en garde contre les effets de ces mélodies entraînantes en voiture. Selon leurs conclusions, certaines chansons de Noël, notamment celles avec un rythme supérieur à 120 battements par minutes (BPM), inciteraient à adopter des comportements de conduite risqués.

Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est une comptine pour enfants qui décroche la palme de la musique la plus dangereuse. Avec ses 172 BPM de folie, «Frosty The Snowman» est LA chanson à éviter en voiture. Vous pensez passer entre les gouttes, car ce titre ne vous dit rien? D'autres classiques que vous connaîtrez à coup sûr sont à proscrire. Blick vous fait la liste.

La diva à la voix dangereuse

Impossible de passer à côté de Mariah Carey en cette période des fêtes, et son incontournable «All I Want for Christmas Is You». Son hymne se classe deuxième des chansons les plus dangereuses à écouter au volant. Selon les experts, son tempo fait monter la pression et affecte la concentration et les réflexes au volant. Alors pour celles et ceux qui ne goûtent guère au titre de la diva américaine, l'excuse semble parfaite pour passer au morceau suivant.

Et si vous tombez sur «Feliz Navidad», coupez le son. La célèbre chanson interprétée par José Feliciano serait aussi trop entrainante en voiture. Elle se classe en troisième position. Il n'est pas indiqué si la reprise du titre l'année passée par Natacha St-Pier est plus conseillée… on vous laisse juger.

Le top 10

Si vous êtes un inconditionnel ou une inconditionnelle des classiques de Noël, optez plutôt pour les transports en commun. Si vous ne pouvez vraiment pas résister en voiture à un petit morceau festif, assurez-vous de garder un volume modéré pour préserver votre attention et vos réflexes.

Et pour une conduite en toute sécurité, voici la liste des classiques auxquels, il faut faire attention:

1. Frosty The Snowman

2. All I Want For Christmas Is You

3. Feliz Navidad



4. Santa Claus Is Comin’ To Town



5. Happy Xmas (War Is Over)



6. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!



7. Rudolph le petit renne au nez rouge



8. I Wish It Could Be Christmas Every Day



9. Have Yourself A Merry Little Christmas



10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus