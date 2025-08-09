Washington réclame 1 milliard à l'université de Californie

L'université de Californie fait face à une amende d'un milliard de dollars du gouvernement américain pour des manifestations propalestiniennes en 2024. Le président de l'université avertit que ce paiement détruirait le meilleur système universitaire public du pays.

L'Université de Californie a reçu une amende d'un milliard de Washington. Photo: imago/UIG

AFP Agence France-Presse

L'université publique de Californie a annoncé vendredi que le gouvernement américain lui réclamait une amende d'un milliard de dollars pour les manifestations propalestiniennes de 2024. Ce montant représente cinq fois ce que l'université privée new-yorkaise Columbia a consenti à payer à la fin juillet.

«En tant qu'université publique, nous sommes dépendants des ressources du contribuable et un paiement de cette ampleur détruirait complètement le meilleur système universitaire public du pays et ferait un mal immense à nos étudiants et à tous les Californiens», a déclaré à la presse le président de l'université de Californie (UC) James Milliken.

D'après ce responsable qui chapeaute dix campus, dont le plus important à Los Angeles (UCLA), siège des manifestations de l'an dernier et dans le collimateur du président américain Donald Trump, l'université a reçu vendredi la demande du gouvernement fédéral.

Dédommagements pour des étudiants

D'après des médias en Californie, le gouvernement Trump exigerait également que l'université verse 172 millions de dollars à ses étudiants juifs qui se seraient sentis discriminés et intimidés lors du mouvement des campus il y a 15 mois. Le réseau UC, situé dans l'Etat le plus peuplé et le plus riche du pays, est considéré comme le meilleur système d'enseignement supérieur public des Etats-Unis, où les prestigieuses universités privées pratiquent des frais prohibitifs.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui siège au conseil d'administration de l'UC, a annoncé son intention de contester cette décision en justice. Il a accusé Trump de tenter de museler la liberté académique en cherchant à «nous extorquer un milliard de dollars si nous ne nous plions pas à ses exigences».

Trump aux côtés d'Israël

Depuis son retour au pouvoir le 20 janvier, le président Trump, allié indéfectible d'Israël, ne cesse d'accentuer les pressions sur les universités en gelant, dans le cas de Columbia, des centaines de millions de dollars de subventions versées par l'Etat fédéral pour la recherche.

Columbia a scellé à la fin juillet un accord financier à 221 millions de dollars avec le gouvernement américain pour mettre fin à des mois de conflit, mais des experts ont dénoncé un «précédent dévastateur» dans cette offensive «autoritaire» menée contre l'enseignement supérieur aux Etats-Unis.

Le New York Times rapportait aussi la semaine dernière qu'un accord à 500 millions de dollars serait en préparation entre l'administration Trump et la plus ancienne université du pays, Harvard.