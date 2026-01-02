La monnaie iranienne ne vaut presque plus rien, l'eau et l'électricité se font rares en de nombreux endroits. Ces derniers jours, le pays est secoué par de nouvelles manifestations de masse.

Samuel Schumacher

Les mollahs s'accrochent à leur trône, il faut le reconnaître. Malgré les attaques américano-israéliennes de juin, qui ont détruit une grande partie de leurs installations nucléaires, et malgré les nouvelles sanctions contre le régime prises par l'ONU en septembre en raison de la reprise du programme nucléaire, le guide spirituel, l'ayatollah Ali Khamenei, se maintient avec ses hommes à la tête de ce pays de 92 millions d'habitants.

Depuis dimanche, de nouvelles manifestations s'emparent de l'immense pays (environ 40 fois la taille de la Suisse). Une vidéo virale mobilise les foules. Et les manifestants reçoivent de l'aide d'un endroit surprenant.

Les manifestations ont été déclenchées par la situation économique catastrophique à la fin de l'année. Le rial iranien a perdu près de la moitié de sa valeur en 2025. Pour un dollar, les Iraniens paient 1,42 million de rials! Les produits provenant de l'étranger sont désormais inabordables pour la grande majorité d'entre eux.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 70% cette année. Dans de nombreux endroits, l'eau et l'électricité se font rares. Une raison suffisante pour que de nombreux commerçants de Téhéran ferment leurs portes et descendent dans la rue. De son côté, le régime affirme avoir fait fermer les magasins en raison du froid. Deux degrés (le temps de la Saint-Sylvestre dans la capitale iranienne) sont certes effectivement froids pour les conditions iraniennes, mais ce n'est pas une raison pour fermer les magasins.

De Tiananmen à Téhéran

Depuis mardi, ce ne sont pas seulement les propriétaires de magasins qui protestent, mais aussi, dans de nombreuses villes, les étudiants qui défilent courageusement dans les rues en criant «Mort aux dictateurs». Ce qui est frappant, c'est que contrairement aux précédentes manifestations, on ne voit pas de propagande anti-américaine sur les vidéos vérifiées.

Une vidéo prise avec un téléphone portable jette vraiment de l'huile sur le feu de la manifestation: on y voit un homme en veste noire qui s'assoit dans la rue devant une vingtaine de policiers en uniforme à moto et qui reste simplement assis. Des comparaisons s'établissent avec la célèbre image de l'homme chinois qui s'est mis en travers du chemin des chars d'assaut lors des manifestations de Tiananmen à Pékin en juin 1989. Il reste à souhaiter aux Iraniens que leur soulèvement se termine différemment de celui de Tiananmen, que le régime chinois avait réprimé et passé sous silence jusqu'à aujourd'hui.

0:17 Au milieu d'une rue de Téhéran: Assis en tailleur, il fait face à la police

La grande question reste la même: les nouvelles manifestations de masse de l'Iran conduiront-elles réellement à des changements, voire à la chute des mollahs, contrairement aux vagues de manifestations passées?

L'histoire le montre: pour que les soulèvements nationaux soient couronnés de succès, il ne faut pas seulement des masses mobilisées, mais aussi des élites divisées et des forces de sécurité qui se rallient aux insurgés. Ces deux derniers éléments ne sont actuellement pas encore visibles en Iran. Au contraire, le président Massoud Peseshkian (71 ans) se dit purifié et promet des améliorations pour les personnes en détresse. Comme d'habitude, on n'entend pas parler du guide spirituel, l'ayatollah Ali Khamenei, soi-disant gravement malade.

En revanche, Reza Pahlavi, fils du shah d'Iran renversé par les mollahs en 1979, a pris la parole. Depuis son exil américain, il lance un appel au courage à ses compatriotes sur X et écrit: «L'Iran et ses rues appartiennent aux Iraniens. Nous vaincrons parce que nous sommes unis – et parce que nous sommes nombreux».

Les ennemis volent-ils au secours?

Paradoxalement, ce sont justement les ennemis présumés de l'Iran – Israël et les Etats-Unis – qui pourraient aider les manifestations hivernales à percer. Lors d'une apparition commune avec le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu (76) en Floride en début de semaine, Donald Trump (79) a déclaré qu'il n'aurait pas d'autre choix que d'attaquer à nouveau le régime s'il ne mettait pas un terme à son armement en missiles balistiques et à son programme nucléaire. «Nous allons leur faire vivre un enfer», a littéralement déclaré Trump.

Son département des Affaires étrangères a traduit ces propos en phrases diplomatiques et a fait savoir mardi qu'il se tenait «aux côtés de ceux qui veulent un avenir meilleur». Il n'est pas certain que le régime, affaibli par la guerre de 12 jours de l'été dernier et les nouvelles sanctions, puisse résister à une nouvelle attaque.

Behnam Ben Taleblu, spécialiste de l'Iran et auteur invité dans le journal préféré de Trump, le «New York Post», appelle directement le président américain à agir. Que ce soit par des cyberattaques ou de nouvelles sanctions contre les mollahs: «Nous devons aider les Iraniens. La révolution a besoin d'un soutien américain stratégique pour qu'elle puisse réussir».

Une grande partie des 92 millions d'Iraniens auraient des raisons de faire la fête en cas de succès du soulèvement. La fin du régime des mollahs – aussi compliqué que serait le règlement de la succession – serait une nouvelle lueur d'espoir dans la poudrière du Moyen-Orient, après la chute du régime d'Assad en Syrie (décembre 2024) et le cessez-le-feu provisoire à Gaza.