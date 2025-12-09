Un feu s'est déclaré au dernier étage d'un bâtiment de l'Upper West Side à New York, mobilisant les services d'urgence. Les rues avoisinantes ont été fermées et des bus mis à disposition pour les personnes évacuées.

Un incendie ravage un immeuble au cœur de Manhattan

AFP Agence France-Presse

Un incendie s'est déclaré mardi dans un immeuble de l'ouest de Manhattan. Le feu a provoqué un important nuage de fumée au-dessus du quartier, selon les services de secours et les médias locaux.

Selon le NYC Emergency management, qui planifie et coordonne tous types d'urgences, des bus ont été affrétés pour accueillir les personnes évacuées de l'immeuble. Aucune victime n'a été signalée à ce stade.

Selon des images de CBS, le feu s'est déclaré au dernier étage d'un immeuble qui en compte six, dans le quartier de l'Upper West Side. La chaîne indique que quelque 140 pompiers se sont rendus sur place, tandis que les rues du quartier ont été fermées à la circulation.