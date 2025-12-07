DE
Des règles dictées par Pékin
Encore sonnée par l'incendie meurtrier, Hong Kong désigne son Parlement

Les Hongkongais votent dimanche pour élire leurs législateurs selon les règles imposées par Pékin depuis 2021. Le scrutin se déroule dans l'ombre de l'incendie meurtrier du 26 novembre, qui a éclipsé les efforts du gouvernement pour encourager la participation.
Le territoire est recouvert depuis des semaines d'affiches de campagne pour inciter les électeurs à aller voter.
Les Hongais Kongais sont appelés aux urnes dimanche pour élire leurs législateurs conformément aux règles imposées par Pékin depuis 2021. Les efforts du gouvernement pour encourager la participation ont toutefois été éclipsés par l'incendie meurtrier du 26 novembre.

Les citoyens de l'ancienne colonie britannique rétrocédée en 1997, aujourd'hui territoire à statut spécial de la Chine et place financière, ont commencé à voter à 07h30 (00h30 suisses) pour élire 90 députés du Conseil législatif de Hong Kong, dont seulement 20 sièges sont pourvus au suffrage direct.

A la mi-journée, le taux de participation s'élevait à 10,33%, contre 9,35% à la même heure lors des dernières élections il y a quatre ans. Dimanche, les autorités ont élargi la plage horaire d'ouverture des bureaux de vote jusqu'à 23h30 et les trains circuleront plus tard dans la cité, qui se partage entre des îles et une partie continentale.

Deux partis hors course

«Votre vote est un vote qui fait avancer les réformes et protège les personnes touchées par la catastrophe», a déclaré le chef de l'exécutif local, John Lee, devant la presse après avoir voté. Il a exhorté la population à l'imiter.

La campagne électorale a été brutalement interrompue par l'incendie qui a ravagé des tours d'habitation de Wang Fuk Court, dans le nord de Hong Kong le 26 novembre, faisant au moins 159 morts. Ce scrutin se déroulera à nouveau sans les deux principaux partis pro-démocratie: le Parti civique, dissous en 2023, et le Parti démocrate, en déclin.

Vote réservé aux «patriotes»

En 2021, Pékin a réformé le système électoral de Hong Kong afin de garantir que seuls les «patriotes» puissent occuper des fonctions publiques, et a considérablement réduit le nombre de sièges élus au suffrage direct. Certains députés pro-démocratie ont été emprisonnés, d'autres ont démissionné ou fui Hong Kong.

Environ un tiers des députés sortants ne briguent pas de nouveau mandat. Parmi les nouveaux venus, la championne olympique d'escrime Vivian Kong, candidate dans la circonscription dédiée au tourisme – où le vainqueur est désigné par les représentants du secteur et non par le suffrage universel.

