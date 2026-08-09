AFP Agence France-Presse
Au moins 10 militaires ont été tués lors d'une attaque dimanche contre un camp de l'armée dans la ville de San, dans le centre du Mali, qui a été revendiquée par les jihadistes du JNIM, ont rapporté à l'AFP des sources sécuritaires et locales.
Le camp a été «temporairement occupé par les assaillants», a déclaré à l'AFP une source sécuritaire, faisant état d'un bilan provisoire d'«environ 10 militaires tués».
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