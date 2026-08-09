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Attaque meurtrière au Mali
Au moins 10 militaires tués dans l'attaque d'un camp de l'armée

Au moins 10 militaires ont été tués dimanche dans une attaque jihadiste à San, Mali. Le camp a été brièvement pris par le groupe lié à JNIM, selon des sources sécuritaires.
Publié: 09.08.2026 à 18:03 heures
L'attaque meurtrière a été revendiquée par un groupe jihadiste.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Au moins 10 militaires ont été tués lors d'une attaque dimanche contre un camp de l'armée dans la ville de San, dans le centre du Mali, qui a été revendiquée par les jihadistes du JNIM, ont rapporté à l'AFP des sources sécuritaires et locales.

Le camp a été «temporairement occupé par les assaillants», a déclaré à l'AFP une source sécuritaire, faisant état d'un bilan provisoire d'«environ 10 militaires tués».

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