Auteur de «Like a Virgin»
Billy Steinberg, parolier de Madonna et figure de la pop est décédé

Billy Steinberg, parolier de «Like a Virgin» et figure majeure de la pop des années 1980 et 1990, est mort à 75 ans en Californie. Il a signé des tubes pour Madonna, Whitney Houston et Céline Dion.
Publié: il y a 44 minutes
L'auteur-compositeur américain Billy Steinberg, auteur prolifique des années 1980 et parolier de Madonna, est mort lundi.
AFP Agence France-Presse

L'auteur-compositeur américain, Billy Steinberg, l'un des auteurs les plus prolifiques des années 1980 et 1990, parolier notamment de «Like a Virgin» de Madonna, est mort lundi en Californie à l'âgé de 75 ans, ont rapporté les médias américains. Il est décédé des suites d'un long combat contre le cancer, a indiqué son avocate, Laurie Soriano, à Variety.

Outre Madonna, Billy Steinberg avait écrit notamment pour Cindy Lauper («True Colors»), Whitney Houston («So Emotional») ou encore pour les Pretenders («I'll Stand by You») aux côtés du compositeur Tom Kelly. Il avait également écrit pour la Québécoise Céline Dion. Steinberg a reçu un Grammy Award en 1996 pour son travail sur l'album «Falling Into You» de Céline Dion, élu album de l'année.

Il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2011. «Nombre de ses chansons sont devenues des classiques intemporels et continuent d'inspirer de nombreux artistes de renom», estimait cette institution, dédiée aux auteurs-compositeurs, lors de son intronisation.

