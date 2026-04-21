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«Une âme charitable»
Madonna offre une récompense à celui qui retrouvera sa tenue

La tenue vintage que Madonna portait lors de sa performance surprise à Coachella le 17 avril a disparu. La chanteuse de 67 ans propose une récompense pour récupérer ces pièces de sa collection personnelle.
Publié: 21:32 heures
Madonna avec Sabrina Carpenter sur la scène de Coachella à l'Empire Polo Club le 17 avril 2026 à Indio.
Photo: Kevin Mazur/Getty Images for Coa
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AFP Agence France-Presse

La tenue de scène portée par Madonna lors de son apparition surprise avec Sabrina Carpenter à Coachella le week-end dernier a disparu, a regretté la légende de la pop, qui offre une récompense pour récupérer ce costume. «J'ai découvert que les pièces vintage que je portais avaient disparu», a regretté la diva de 67 ans dans un message publié sur Instagram lundi. L'ensemble violet incluait une veste, un corset et une robe, provenant de la collection personnelle de la chanteuse.

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«Ce ne sont pas seulement des vêtements, ils font partie de mon histoire», a insisté Madonna, en précisant que d'autres pièces de la même époque avaient également disparu. «J'espère et je prie pour qu'une âme charitable retrouve ces pièces et me contacte», a-t-elle ajouté, en expliquant offrir «une récompense pour leur restitution en bon état».

Madonna a surpris le public de Coachella vendredi, en s'affichant aux côtés de la chanteuse Sabrina Carpenter, vingt ans après sa première apparition sur scène lors de ce festival, devenu mythique aux Etats-Unis. Le duo de circonstances a interprété deux titres de la reine de la pop: «Vogue» et «Like a Prayer». Une prestation qui intervenait quelques jours après que Madonna ait annoncé la sortie d'un nouvel album, «Confessions II», attendu le 3 juillet.

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