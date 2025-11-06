L'administration Trump s'attaque aux prix élevés des médicaments contre l'obésité et le diabète. L'accord avec Novo Nordisk et Eli Lilly prévoit des réductions significatives, rendant des traitements plus accessibles aux Américains.

Trump annonce un accord pour baisser le prix des soins

Trump a signé un accord avec les géants Novo Nordisk et Eli Lilly pour faire baisser les prix de certains traitements.

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a annoncé jeudi un accord avec les géants pharmaceutiques Novo Nordisk et Eli Lilly pour faire baisser les prix, très élevés aux Etats-Unis, de plusieurs traitements phares contre le diabète et l'obésité, parmi lesquels Ozempic.

Les laboratoires danois et américain ont «accepté de proposer leur médicament amaigrissant GLP-1 le plus populaire (...) à des prix considérablement réduits», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Des médicaments qui régulent l'appétit

Ces traitements appartiennent à une nouvelle génération de médicaments initialement développés contre le diabète, qui imitent une hormone gastro-intestinale (GLP-1) jouant un rôle dans la régulation de l'appétit.

Face à la perte de poids notable qu'ils permettent d'obtenir, ils connaissent un engouement important, notamment aux Etats-Unis où environ 40% des adultes souffrent d'obésité, une maladie chronique. Cependant, en raison de leur prix très élevé, qui peut dépasser par exemple les 1000 dollars par mois dans le pays, leur accès reste limité.

L'accord annoncé jeudi prévoit notamment que Novo Nordisk et Eli Lilly proposent aux assurances de santé publiques américaines – qui couvrent les Américains les plus âgés et les plus démunis – ces traitements injectables comme Ozempic, Wegovy ou encore Zepbound à des tarifs avantageux d'environ 245 dollars, avec un reste à charge de seulement 50 dollars par mois pour les assurés.

«C'est révolutionnaire»

En échange de cela, les laboratoires bénéficieront d'une exemption de trois ans de droits de douane ainsi que de procédures d'approbation accélérées pour certains des traitements qu'ils développent auprès de l'Agence américaine du médicament (FDA).

«C'est révolutionnaire», réagit auprès de l'AFP Cristy Gallagher, directrice de recherche à la STOP Obesity Alliance, saluant des «mesures décisives» qui vont permettre de «rendre ces médicaments essentiels davantage accessibles et abordables pour des millions de personnes».

Bénéfique aussi pour les non-assurés

Fléau sanitaire global, l'obésité est une maladie chronique facteur de risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers et de complications comme dans le cas du Covid-19. L'accord prévoit également un élargissement de la prise en charge de ces traitements par l'assurance-santé publique des plus âgés (Medicare).

Les Américains couverts par des assurances privées, majoritaires aux Etats-Unis, ou les personnes non assurées, pourront également les acheter à un prix réduit via un site Internet géré par le gouvernement.

Baisser jusqu'à 150 dollars par mois

Les patients devraient ainsi pouvoir obtenir un mois de traitement pour environ 350 dollars, un coût qui pourrait ensuite baisser à environ 150 dollars pour des médicaments par voie orale (comprimés) qui sont en cours d'approbation.

Il s'agit de la dernière annonce en date de l'administration Trump pour faire baisser les prix des médicaments aux Etats-Unis, qui figurent parmi les plus élevés du monde.