Lors d’une apparition publique du président américain Donald Trump, un dirigeant du groupe pharmaceutique Novo Nordisk s’est soudainement effondré. Son état de santé restait incertain dans l’immédiat.

Un patron de la pharma s'effondre lors d'un discours de Trump

1/2 Le président américain Donald Trump a tenu une conférence de presse jeudi dans le bureau ovale. Photo: Screenshot

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, un participant s’est effondré pendant une apparition publique du président américain Donald Trump. La rencontre portait sur un accord conclu par son administration avec deux laboratoires visant à faire baisser le prix de certains médicaments.

Sur le livestream de la Maison Blanche, on voit un homme âgé s’affaisser soudainement. Plusieurs personnes, dont Donald Trump lui-même, se précipitent pour lui porter secours et lui surélèvent les jambes. Selon les premières informations, il s’agirait de Gordon Findlay, 69 ans, cadre dirigeant du groupe pharmaceutique Novo Nordisk. Peu après, la diffusion a été interrompue. L’état de santé de Findlay restait inconnu dans l’immédiat.

Accord sur le prix des médicaments

Les entreprises Eli Lilly & Co. et Novo Nordisk A/S ont conclu des accords avec l'administration Trump pour baisser les prix de leurs médicaments destinés à la perte de poids. En contrepartie, elles bénéficient d'avantages douaniers et d'un accès plus large aux patients. «Personne n'a jamais vu un tel accord», a déclaré Trump.

Selon le secrétaire américain à la santé Robert Kennedy Robert F. Kennedy Jr, les accords avec Lilly et Novo, annoncés jeudi lors d'un événement à la Maison Blanche avec le président Donald Trump, permettront aux personnes couvertes par Medicare – le plan de santé gouvernemental pour les Américains âgés – d'avoir accès aux médicaments.