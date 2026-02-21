La Nasa renonce à un lancement en mars pour Artémis 2. Un problème d’hélium impose le retour de la fusée au hangar.

La mission autour de la Lune retardée par un incident technique

Le chef de la Nasa Jared Isaacman a annoncé samedi que le lancement de la mission Artémis 2 ne pourrait finalement pas se tenir en mars en raison de problèmes techniques sur la fusée devant transporter des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans.

Ces problèmes ont été identifiés dans la nuit par les équipes de la Nasa et consistent en un dysfonctionnement du flux d'hélium dans l'un des étages de la fusée, a-t-il précisé.

«Quelle que soit la défaillance potentielle» à l'origine, ils vont forcer l'agence spatiale américaine à ramener la fusée dans le bâtiment d'assemblage, «ce qui exclura la fenêtre de lancement prévue en mars», a-t-il expliqué sur X.

La veille, la Nasa avait annoncé viser un lancement au plus tôt le 6 mars à la suite d'un grand test en condition réelle qui s'était avéré en apparence bon.

La direction de l'agence avait néanmoins fait savoir que les ingénieurs allaient avoir besoin de plusieurs jours pour analyser les données issues de ce test et que d'autres manoeuvres et vérifications techniques devaient encore se tenir.

Les astronautes de la mission Artémis 2, trois Américains et un Canadien, entrés en quarantaine vendredi en vue d'un vol possible début mars pourraient donc en sortir.

Cette mission, qui partira de Cap Canaveral en Floride et durera environ dix jours, constituera le premier vol habité autour de la Lune en plus de 50 ans.

La Nasa disposait de cinq fenêtres de lancement possibles en mars et avait également annoncé six autres créneaux possibles en avril.