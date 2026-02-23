DE
L'UE va-t-elle lever les sanctions contre la nouvelle présidente du Venezuela?

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, veut lever les sanctions contre Delcy Rodriguez. Cette dernière occupe la présidence par intérim du Vénezuela depuis la capture de Nicolás Maduro.
Publié: il y a 58 minutes
Kaja Kallas va proposer à l'UE de lever les sanctions qui touchent Delcy Rodriguez.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
AFP Agence France-Presse

La cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas a annoncé lundi qu'elle allait proposer que l'Union européenne lève ses sanctions à l'encontre de la présidente vénézuélienne par interim Delcy Rodriguez.

«Quant à parvenir à un consensus, nous verrons, nous ne le savons pas encore», a-t-elle déclaré devant la presse à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles.

