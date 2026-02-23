La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, veut lever les sanctions contre Delcy Rodriguez. Cette dernière occupe la présidence par intérim du Vénezuela depuis la capture de Nicolás Maduro.

L'UE va-t-elle lever les sanctions contre la nouvelle présidente du Venezuela?

AFP Agence France-Presse

La cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas a annoncé lundi qu'elle allait proposer que l'Union européenne lève ses sanctions à l'encontre de la présidente vénézuélienne par interim Delcy Rodriguez.

«Quant à parvenir à un consensus, nous verrons, nous ne le savons pas encore», a-t-elle déclaré devant la presse à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles.