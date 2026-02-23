AFP Agence France-Presse
La cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas a annoncé lundi qu'elle allait proposer que l'Union européenne lève ses sanctions à l'encontre de la présidente vénézuélienne par interim Delcy Rodriguez.
«Quant à parvenir à un consensus, nous verrons, nous ne le savons pas encore», a-t-elle déclaré devant la presse à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles.
