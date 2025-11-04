Un ouvrier de 66 ans, extrait vivant d’une tour médiévale effondrée à Rome, est décédé à l’hôpital. La Torre dei Conti, en rénovation, s’est partiellement effondrée, projetant gravats et poussière. Trois autres ouvriers ont été évacués, dont un dans un état critique.

L'ouvrier sorti des décombres de la tour médiévale à Rome n'a pas survécu

L'ouvrier sorti des décombres de la tour médiévale à Rome n'a pas survécu

Les pompiers portant secours à l'ouvrier coincé dans une partie de la Torre dei Conti. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'ouvrier qui avait été extrait lundi des décombres d'une tour effondrée à Rome est décédé en arrivant à l'hôpital, ont annoncé plusieurs médias italiens citant des sources hospitalières. Une tour médiévale en cours de rénovation en plein coeur de Rome s'est partiellement effondrée.

Piégé dans un premier temps, un ouvrier avait été extrait lundi soir. L'homme de 66 ans était resté conscient lors de la longue opération de sauvetage qui a permis de l'extraire de la Torre dei Conti. Il avait ensuite été hospitalisé dans un état grave, selon les autorités.

Une portion de la façade de la Torre dei Conti, dans le quartier très touristique des forums impériaux et du Colisée, s'est effondrée en fin de matinée, en projetant des gravats dans la rue et une colonne de poussière dans les airs, ont constaté des journalistes de l'AFP. Trois autres ouvriers avaient pu être précédemment évacués, dont un dans un état critique, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers. Une autre partie de la tour haute d'une trentaine de mètres s'est effondrée deux heures plus tard dans un nuage de poussière et de débris, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les travaux étaient presque achevés

Les effondrements de lundi ont touché un contrefort et une partie de la base de la tour, puis une partie de la cage d'escalier, a indiqué la direction des biens culturels de Rome dans un communiqué. La phase de travaux lancée en juin 2025, qui comprenait notamment le désamiantage, était pratiquement achevée.

Des analyses effectuées avant le début des travaux avaient «confirmé les conditions de sécurité nécessaires pour procéder aux interventions sur les plafonds», selon la direction des biens culturels. La Torre dei Conti, qui date du début du XIIIe siècle, était fermée depuis 2007 et bénéficie pour sa restauration d'une enveloppe importante du plan de relance européen.

En début d'après-midi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté l'évènement sur Telegram en le liant à la politique italienne de soutien à l'Ukraine. «Tant que le gouvernement italien continuera à gaspiller inutilement l'argent de ses contribuables (en faveur de l'Ukraine, ndlr), toute l'Italie s'effondrera: de l'économie aux tours», a lancé Maria Zakharova.

Le gouvernement italien a convoqué l'ambassadeur russe à Rome. «Ces déclarations sont honteuses, inacceptables dans un pays civilisé», a commenté le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, lundi soir devant des journalistes. «Nous soutenons l'Ukraine mais cela ne nous a pas empêchés de témoigner notre solidarité lorsque le peuple russe rencontrait des problèmes. Nous exigeons le même respect de la part de personnes qui, manifestement, ne savent pas ce que signifie le respect».