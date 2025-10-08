Quatre morts à Madrid après l'effondrement d'un immeuble

L'effondrement d'un immeuble en construction à Madrid a fait au total quatre morts. Les pompiers ont retrouvé deux nouveaux corps mercredi matin.

Des ouvriers étaient présents sur les lieux. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les pompiers madrilènes ont retrouvé mercredi matin les corps des deux personnes portées disparues après l'effondrement la veille d'un immeuble en construction dans le centre de Madrid, portant le bilan de deux à quatre morts. Deux corps ont été retrouvés mardi soir sur le site près de la Plaza Mayor, un quartier touristique très fréquenté, quelques heures après l'effondrement partiel du bâtiment qui s'est produit peu avant 13h30 (11h30 GMT).

Les pompiers ont retrouvé les deux autres corps tôt mercredi matin, a déclaré le maire Jose Luis Martinez-Almeida sur le réseau social X. «Nous adressons toute notre affection et notre soutien à leurs familles, leurs amis et leurs collègues en cette période très difficile», a-t-il ajouté.

Les services d'urgence ont indiqué que parmi les victimes figuraient trois hommes travaillant sur le chantier et une femme supervisant le projet. Selon des médias espagnols, les ouvriers étaient originaires du Mali, de Guinée et d'Equateur. Trois autres personnes ont été légèrement blessées.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'effondrement de cet ancien immeuble de bureaux, en cours de transformation en hôtel. Les registres de la mairie indiquent qu'un permis avait été accordé au projet en février.

Que s'est-il passé?

«La dalle d'un bâtiment s'est effondrée, ce qui a entraîné l'affaissement des différents étages jusqu'au sous-sol du bâtiment. Par conséquent, les dégâts y sont très sévères et on analyse également l'impact possible sur les bâtiments adjacents», a déclaré à la presse le préfet de la région de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

«La police judiciaire en charge de l'enquête doit comprendre exactement quelles sont les causes de cet écroulement», a expliqué dans la soirée le maire, indiquant que l'écroulement de la dalle du sixième étage avait été jusqu'au rez-de-chaussée, «où se trouvait l'une des personnes disparues qui n'a pas encore été localisée».

«Il y a eu un énorme bruit, des vitres ont volé en éclats, il y avait beaucoup de poussière blanche, on ne voyait plus rien», a raconté à l'AFP Milagros Garcia Benito, une employée d'un salon de coiffure situé en face de l'immeuble affecté, dont la façade ne s'est pas effondrée. L'accident a eu lieu dans une rue du centre de Madrid, près de la très touristique Plaza Mayor, peu avant 13h30.

«On ne savait absolument pas ce qu'il se passait, on a entendu beaucoup de sirènes arrivant de tous les côtés, on a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une attaque terroriste», a confié à l'AFP Adam Trott, 33 ans, un touriste originaire de Boston aux Etats-Unis. Selon Inmaculada Sanz, il faudra «probablement plusieurs jours» pour déblayer «la quantité très importante de débris».

Comment les secours ont-ils travaillé?

La zone a été bouclée très tôt, comme l'ont constaté les journalistes de l'AFP. Les pompiers doivent dégager «à la main» les décombres, a détaille le maire, même s'ils ont pu compter aussi sur la grue qui était déjà utilisée sur place à l'origine pour les travaux effectués dans ce bâtiment destiné à devenir un hôtel.

Les secours ont également reçu le renfort de chiens «spécialisés» et de drones pour les aider à localiser les disparus. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'accident. Les bâtiments adjacents à l'immeuble touché ont été évacués, ont indiqué les secours

Quels travaux étaient menés dans l'édifice?

Le bâtiment était en cours de réhabilitation pour devenir un hôtel 4 étoiles. Selon des informations disponibles sur un site internet de la mairie de Madrid, une autorisation avait été accordée en février en vue de l'implantation d'une activité d'hébergement dans ce bâtiment, qui auparavant abritait des bureaux.

En juin, une déclaration avait aussi été déposée pour l'installation d'une grue destinée au chantier à l'intérieur du bâtiment. Selon les informations disponibles au cadastre, l'immeuble compte six étages pour un total de 6745 mètres carrés.