Une tour médiévale en rénovation s’effondre en partie à Rome
0:44
Ouvriers sous les décombres:Une tour médiévale en rénovation s’effondre en partie à Rome

Près du Colisée
Une tour médiévale en rénovation s'effondre en partie à Rome

Une partie de la Torrei dei Conti à Rome s'est effondrée ce lundi matin, blessant plusieurs ouvriers. Les pompiers ont secouru quatre personnes, dont une gravement blessée, lors d'une opération de sauvetage complexe.
Publié: 14:46 heures
|
Dernière mise à jour: 15:10 heures
La Torrei dei Conti à Rome s’est en partie effondrée ce lundi matin.
Photo: keystone-sda.ch
GM_BlickPortraits_22.jpg
AFP Agence France-Presse et Etienne Daman

Une tour médiévale de Rome en cours de rénovation s'est partiellement effondrée lundi, en piégeant un ouvrier dans les décombres, ont indiqué les autorités. Une portion de la façade de la Torre dei Conti s'est effondrée en fin de matinée, en projetant des gravats dans la rue et une colonne de poussière dans les airs.

La tour se trouve dans un quartier touristique de la capitale, près du Forum Romain impérial et du Colisée. Trois ouvriers ont pu être évacués, dont un dans un état critique, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers. Mais un ouvrier est resté coincé sous les décombres, a dit à l'AFP un responsable de la mairie.

Un reporter de l'agence a constaté un autre effondrement partiel de la tour deux heures plus tard. Les pompiers ont utilisé des échelles pour atteindre les fenêtres de la tour, et ont utilisé un drone pour inspecter l'intérieur.

Un ouvrier présent dans le bâtiment au moment où il s'est effondré, Ottaviano, 67 ans, a expliqué à l'AFP qu'il s'était échappé par un balcon. «Ce n'était pas sûr. Je veux juste rentrer chez moi», a-t-il dit, ses vêtements encore couverts de poussière.

La Torre dei Conti, qui date du début du 13e siècle, est restaurée grâce à des fonds de l'Union européenne.

