Jonathan Rinderknecht, 29 ans, soupçonné d’avoir déclenché l’incendie meurtrier de Pacific Palisades à Los Angeles, a plaidé non coupable. Poursuivi pour incendie volontaire, il risque jusqu’à 45 ans de prison.

Arrêté en Floride en octobre, Jonathan Rinderknecht, ex-résident de Pacific Palisades, a grandi en France. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

L'homme soupçonné d'avoir déclenché volontairement l'un des incendies meurtriers de Los Angeles en janvier a plaidé non coupable jeudi lors de sa comparution devant la justice américaine. Selon l'enquête, Jonathan Rinderknecht, 29 ans, aurait déclenché un incendie la nuit du Nouvel An dans les montagnes surplombant le quartier cossu de Pacific Palisades.

C'est cet incendie initial, que les pompiers croyaient avoir éteint, qui s'est ensuite ravivé le 7 janvier pour dévaster le quartier et une partie de la ville de Malibu, selon les procureurs fédéraux. Le «Palisades Fire» a causé la mort de 12 personnes dans la zone, sur les 31 personnes qui ont péri au total dans les incendies de Los Angeles. Un autre incendie, le «Eaton Fire», probablement déclenché par une ligne électrique défectueuse, a ravagé la banlieue d'Altadena et tué les 19 victimes restantes.

Attisés par des rafales allant jusqu'à 160 km/h, les incendies de Los Angeles s'annoncent comme l'une des catastrophes les plus coûteuses des Etats-Unis. Des milliers d'habitations ont été détruites dans la mégapole californienne et des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur maison.

Vêtu d'une combinaison blanche de détenu, Jonathan Rinderknecht a nié toutes les accusations qui le visent. Notamment poursuivi pour incendie volontaire et destruction de biens par le feu, il risque jusqu'à 45 ans de prison, selon les procureurs. La date provisoire de son procès a été fixé au 16 décembre.

Une image de ville en feu

Arrêté en Floride début octobre, Jonathan Rinderknecht est un ancien habitant du quartier de Pacific Palisades, qui a grandi en France. Les données de géolocalisation récoltées par les enquêteurs montrent qu'il se trouvait à environ 10 mètres de l'incendie, lorsqu'il a lui-même tenté d'appeler les secours pour signaler le feu, selon l'accusation.

Les enquêteurs n'ont pas identifié de mobile clair, mais ont retrouvé une image de ville en feu généré par le suspect à l'aide d'une intelligence artificielle dans les semaines avant l'incendie. Dans les jours précédant, Jonathan Rinderknecht a aussi écouté à plusieurs reprises une chanson du rappeur français Josman, dont le clip montre l'artiste mettant le feu à une poubelle, selon l'enquête.

Cette semaine, son père, qui vit en France dans le Var, a publié un communiqué dénonçant «de nombreuses informations erronées», qui «ont donné une image fausse de notre fils Jonathan». «Contrairement aux allégations relayées, nous réaffirmons notre soutien à la déclaration de son avocat: 'Faire de Jonathan Rinderknecht un bouc émissaire et tenter de le tenir pénalement responsable des fautes commises par d'autres est tout simplement absurde.'», a-t-il ajouté.