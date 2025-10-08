DE
Un suspect arrêté dans l'enquête sur les incendies meurtriers à Los Angeles

Un suspect de 29 ans a été arrêté dans l'enquête sur les incendies meurtriers de janvier à Los Angeles. Jonathan Rinderknecht est soupçonné d'avoir déclenché un feu le soir du Nouvel An, qui s'est ravivé le 7 janvier, dévastant le quartier huppé de Pacific Palisades.
Un homme a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur les incendies meurtriers à Los Angeles.
Photo: keystone-sda.ch
Un suspect a été arrêté dans l'enquête sur les incendies meurtriers de janvier à Los Angeles, ont annoncé mercredi les autorités américaines. Jonathan Rinderknecht, 29 ans, est soupçonné d'avoir déclenché un incendie la nuit du Nouvel An près du quartier de Pacific Palisades.

C'est cet incendie initial, que les pompiers croyaient avoir éteint, qui s'est ensuite ravivé le 7 janvier pour dévaster ce quartier huppé de la mégapole californienne. «L'inconscience d'une seule personne a causé l'un des pires incendies qu'ait jamais connu Los Angeles, entraînant la mort et des destructions généralisées à Pacific Palisades», a déclaré le procureur fédéral Bill Essayli, en annonçant son arrestation.

