Le ministère américain de la Justice réclame des millions de dollars à Southern California Edison pour négligence dans l'incendie meurtrier d'Altadena. Le procureur fédéral accuse l'entreprise d'avoir causé le Eaton Fire, qui a tué 19 personnes près de Los Angeles.

Le Eaton Fire, en janvier dernier, avait fait 19 victimes. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi réclamer des dizaines de millions de dollars de dédommagement au fournisseur d'électricité soupçonné d'avoir causé un des incendies meurtriers qui ont ravagé Los Angeles en janvier. L'entreprise Southern California Edison (SCE) a fait preuve d'une «négligence répétée» qui «a eu des conséquences mortelles et très coûteuses», a dénoncé lors d'une conférence de presse le procureur fédéral de la région, Bilal Essayli.

Le magistrat a expliqué avoir lancé des poursuites civiles, car le gouvernement n'a aucun doute que l'équipement du fournisseur d'électricité a causé le Eaton Fire, qui a tué 19 personnes et détruit des milliers de bâtiments à Altadena, en banlieue de Los Angeles. Le ministère réclame 40 millions de dollars de dédommagement.

Enquête toujours en cours

Une enquête est toujours en cours, mais une ligne électrique de Southern California Edison semble être la piste privilégiée. Plusieurs vidéos et témoignages suggèrent que l'équipement a généré des étincelles qui auraient déclenché le Eaton Fire. Le fournisseur d'électricité a annoncé dès juillet qu'il allait commencer à verser des indemnités aux victimes de l'incendie.

Dans un document déposé auprès du gendarme boursier américain le même mois, l'entreprise a expliqué «ne pas avoir connaissance d'éléments indiquant une autre source possible de départ de feu». «Il n'y a aucune raison d'attendre» les résultats officiels de l'enquête, a martelé M. Essayli. «D'autant plus que la saison des incendies approche à grands pas», a-t-il souligné. «Nous voulons qu'Edison change sa façon de travailler. Elle n'entretient pas ses infrastructures de manière à prévenir les incendies.»

«C'est inacceptable»

Le procureur a expliqué qu'il comptait faire payer l'entreprise sans que les Californiens subissent une augmentation des tarifs. «La majorité des incendies en Californie sont causés par ces fournisseurs qui n'entretiennent pas les zones et les infrastructures autour de leurs lignes d'électricité», a-t-il résumé. «Ils paient des millions, puis demandent une augmentation des tarifs. C'est inacceptable.»

Les incendies de Los Angeles se sont propagés à une vitesse folle en janvier, à cause de rafales approchant parfois la puissance d'un ouragan, et ont coûté la vie à 31 personnes au total. Un second foyer a notamment ravagé le quartier huppé de Pacific Palisades. La catastrophe a fait des milliers de déplacés et provoqué une vaste pollution. La mégapole californienne passera des années à s'en remettre.

37 millions de dédommagement

Contactée par l'AFP, Southern California Edison a souligné que la cause de l'incendie d'Eaton était «toujours en cours d'investigation». «Nous examinerons cette action en justice et répondrons par les voies légales appropriées», a ajouté une porte-parole de l'entreprise, Gabriela Ornelas.

Le ministère a également annoncé réclamer 37 millions de dollars de dédommagement à Southern California Edison pour sa responsabilité dans l'incendie Fairview, qui avait fait deux morts en 2022 et ravagé plus de 5600 hectares, après la chute de ses lignes électriques dans le comté de San Bernardino, à l'est de Los Angeles.