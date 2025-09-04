DE
Lutte contre l'obésité
L'Angleterre interdit les boissons énergisantes aux moins de 16 ans

Le gouvernement anglais annonce l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Cette mesure vise à améliorer la santé physique et mentale des jeunes et à lutter contre l'obésité.
Publié: 12:44 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Écouter
Le ministre de la Santé britannique, Wes Streeting
Photo: Anadolu via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La vente de boissons énergisantes comme le Red Bull va être interdite aux jeunes de moins de 16 ans en Angleterre afin d'«améliorer leur santé physique et mentale» et de lutter contre l'obésité. L'annonce a été faite mercredi par le gouvernement.

Environ un tiers des adolescents de 13 à 16 ans et près d'un quart des enfants âgés de 11 à 12 ans consomment une ou plusieurs de ces boissons chaque semaine, selon des recherches citées par le ministère de la Santé.

Le gouvernement met en avant leurs «effets néfastes» sur la santé des jeunes, notamment les troubles du sommeil, une augmentation de l'anxiété, une baisse de la concentration et des résultats scolaires.

«L'équivalent d'un double espresso»

«Comment les enfants peuvent-ils réussir à l'école s'ils ingèrent quotidiennement l'équivalent d'un double espresso?», s'interroge le ministre de la Santé Wes Streeting dans un communiqué.

Les boissons énergisantes «peuvent sembler inoffensives mais elles ont un impact sur le sommeil, la concentration et le bien-être des enfants d'aujourd'hui, tandis que les versions riches en sucre endommagent leurs dents et contribuent à l'obésité», ajoute-t-il.

Le gouvernement veut rendre illégale la vente de boissons énergisantes contenant plus de 150 mg de caféine par litre aux moins de 16 ans. Il s'agit notamment des boissons Red Bull et Monster.

Tous les points de vente concernés

Cette interdiction s'appliquera à tous les points de vente, y compris en ligne, dans les magasins, les restaurants, les cafés et les distributeurs automatiques.

Une consultation de 12 semaines est lancée mercredi sur la mise en œuvre de l'interdiction, afin de recueillir des informations auprès d'experts de la santé, de responsables de l'éducation, de vendeurs etc. 

Cette mesure s'applique à l'Angleterre. L'Irlande du Nord, l'Ecosse et le Pays de Galles prennent leurs propres décisions en matière de santé.

