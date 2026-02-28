Donald Trump confirme la mort d'Ali Khamenei

Donald Trump annonce la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, sur son réseau social Truth Social. Aucune confirmation de Téhéran n'a été apportée pour l'instant.

«Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants de l'Histoire, est mort», a-t-il écrit. «C'est justice non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour tous les citoyens américains et les citoyens de nombreux pays à travers le monde qui ont été tués ou mutilés par Khamenei et sa bande de voyous sanguinaires.»