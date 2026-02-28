Donald Trump confirme la mort d'Ali Khamenei
Donald Trump annonce la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, sur son réseau social Truth Social. Aucune confirmation de Téhéran n'a été apportée pour l'instant.
«Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants de l'Histoire, est mort», a-t-il écrit. «C'est justice non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour tous les citoyens américains et les citoyens de nombreux pays à travers le monde qui ont été tués ou mutilés par Khamenei et sa bande de voyous sanguinaires.»
Une frappe iranienne dévaste un immeuble du centre de Tel-Aviv
Une nouvelle attaque de missiles iraniens sur la métropole israélienne de Tel-Aviv a provoqué de fortes explosions, selon des habitants. Les médias israéliens ont rapporté qu'un immeuble de Tel-Aviv avait été directement touché. Plusieurs personnes ont été blessées.
La chaîne de télévision N12 a diffusé des images d'un toit en flammes et d'une rue jonchée de débris. D'autres impacts ont également été signalés. Le service de secours Magen David Adom a indiqué qu'un homme d'une quarantaine d'années avait été grièvement blessé et était pris en charge par les secouristes.
Des explosions entendues dans le centre d'Israël
Une série d'explosions ont été entendues samedi soir dans le centre d'Israël ainsi qu'à Jérusalem et en Cisjordanie occupée, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Ces explosions ont été précédées de sirènes d'alerte alors que l'armée israélienne a déclaré avoir identifié de nouveaux tirs de missiles depuis l'Iran.
Un journaliste de l'AFP à Tel-Aviv a fait état d'un important barrage de missiles au-dessus de la ville. Une vingtaine d'explosions ont retenti au-dessus de Ramallah, en Cisjordanie, où plusieurs missiles ont été interceptés, et de la fumée s'élevait à l'ouest de la ville, selon un autre journaliste de l'AFP.
Source: AFP
Huit blessés, dont un grave, dans les frappes iraniennes au Qatar
Huit personnes ont été blessées dans les attaques iraniennes menées samedi à l'aide de missiles et de drones contre le Qatar, qui ont également endommagé un système radar sur la base militaire américaine d'Al-Udeid, près de Doha.
«Le Qatar a été visé par 44 missiles et huit drones», a déclaré à l'AFP un diplomate s'exprimant sous couvert d'anonymat, faisant état de «huit blessés, dont un dans un état critique». La plupart des attaques ont été interceptées, mais un système radar à longue portée a été touché lors des salves et endommagé, a ajouté le diplomate.
Source: AFP
L'armée israélienne confirme la mort du conseiller d'Ali Khamenei
L'armée israélienne a annoncé samedi soir que sept hauts responsables iraniens avaient été «éliminés» lors des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, parmi lesquels le chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, et Ali Shamkhani, un conseiller du guide suprême.
Une attaque a visé un rassemblement au cours duquel sept responsables du «régime terroriste iranien» ont été «éliminés» a déclaré le porte-parole de l'armée, le général de brigade Effie Defrin, à la télévision. Parmi eux figure aussi le ministre de la Défense Aziz Nasirzadeh, a ajouté le porte-parole.
Source: AFP
L'Iran n'envisageait pas un accord avec les Etats-Unis, selon des responsables américains
L'Iran n'envisageait «pas sérieusement» un accord avec les Etats-Unis, ont affirmé samedi de hauts responsables américains pendant un point-presse. «Il était très clair que leur intention était de garder une capacité d'enrichissement (d'uranium, ndlr) afin qu'à terme ils puissent l'utiliser pour une bombe nucléaire», ont-ils ajouté.
«S'ils voulaient avoir un programme nucléaire pacifique, nous leur avons donné beaucoup de moyens d'y parvenir. Au lieu de cela, ils nous ont donné des petits jeux, des ruses, et des manoeuvres dilatoires», ont-ils affirmé.
Source: AFP
Netanyahu appelle les Iraniens à «renverser le régime» de Téhéran
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé samedi les Iraniens à profiter de l'attaque américano-israélienne lancée sur Téhéran pour se soulever et «renverser le régime».
«Je me tourne vers vous, citoyens iraniens: ne manquez pas cette occasion [...] unique, ne restez pas les bras croisées car bientôt ça sera votre heure, celle où vous devrez sortir en masse dans les rues pour terminer la mission, renverser le régime des horreurs qui vous rend la vie si dure», a déclaré Netanyahu.
Source: AFP
Trump affirme que de nombreux responsables iraniens ont été tués
De «nombreux» responsables du régime iranien ont été tués dans les frappes samedi des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran, a affirmé Donald Trump dans une interview à ABC News, affirmant cependant ne pas savoir si «tous» ont été tués. De son côté, Fox News indique que cinq des dix plus hauts responsables iraniens sont morts.
Interrogé par téléphone par un journaliste d'ABC News sur l'identité selon lui du prochain dirigeant de l'Iran, le président américain a répondu: «Nous en avons une très bonne idée».
«Nous avons le sentiment que ces informations sont correctes», a déclaré le président américain par téléphone à un journaliste de NBC News, qui l'interrogeait sur ces informations selon lesquelles le guide suprême iranien avait été tué dans ces frappes aériennes.
Source: AFP
Acclamations à Téhéran après des informations sur la mort de Khamenei
Des acclamations ont résonné dans les rues de Téhéran samedi soir, selon des témoins, après des informations faisant état de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, dans les frappes israélo-américaines sur le pays.
Des habitants ont applaudi depuis leurs fenêtres et de vives acclamations ont retenti peu après 23h locales dans les rues de plusieurs quartiers de la capitale iranienne, ont rapporté plusieurs témoins.
Source: AFP
Fox News confirme la mort du guide suprême
Le média américain Fox News, réputé proche de la Maison Blanche, confirme la mort d'Ali Khamenei, citant de hauts responsables américains. Le gouvernement américain ne s'est toutefois pas encore prononcé sur cette information.
L'Iran donnera une «leçon inoubliable» à Israël et aux Etats-Unis
Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a affirmé samedi que Téhéran donnerait une «leçon inoubliable» aux Etats-Unis et à Israël après leurs frappes sur l'Iran.
«Nous ferons regretter leurs actes aux criminels sionistes et aux Américains sans vergogne», a écrit Ali Larijani sur X. L'Iran «donnera une leçon inoubliable aux oppresseurs internationaux», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une photo du corps de Khamenei aurait été montrée à Trump et Netanyahu
Deux télévisions israéliennes rapportent samedi soir en des termes semblables qu'une «photo du corps» du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon elles tué dans l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, a été montrée au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
«De hauts responsables israéliens ont été informés de l'élimination de Khamenei. Son corps a été retiré des décombres de son complexe», a rapporté la chaîne publique KAN. Selon la chaîne 12, «une photo du corps a été montrée a Netanyahu et à Trump».
Source: AFP