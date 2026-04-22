Des échanges de frappes font au moins quatre morts en Ukraine et en Russie
Des frappes russes ont fait deux morts en Ukraine, selon les autorités locales, tandis que la Russie a annoncé qu'une femme et un enfant avaient péri dans une attaque ukrainienne de drone sur son territoire.
En Ukraine, un homme a été tué et une autre personne blessée dans une attaque russe contre une infrastructure de transport dans le district de Zaporijjia (sud), a annoncé le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, sur Telegram.
Dans le district de Kharkiv (nord-est), un civil de 66 ans a été tué et un autre homme de 69 ans a été blessé dans une frappe de drone contre une voiture qui circulait près du village de Tsyrkuny, selon les autorités locales.
En Russie, deux personnes, une femme et un enfant, ont succombé à une attaque ukrainienne de drone à Syzran, dans le sud-ouest du pays, a annoncé le gouverneur de la région de Samara, sur le réseau Max.
«Ils ont été extraits des décombres» d'un immeuble, a-t-il précisé, dénonçant «encore un crime inhumain contre la population civile». Située à 800 km de la frontière ukrainienne, la ville de Syzran abrite notamment une raffinerie de pétrole.
Source: AFP
Kiev acheminera du pétrole russe via l'oléoduc Droujba si on le lui demande
Kiev reprendra le pompage de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba, récemment réparé, dès réception d'une demande de la Hongrie ou de la Slovaquie, a déclaré mardi à l'AFP un haut responsable ukrainien.
«Dès qu'une demande de pompage sera formulée, l'oléoduc se remettra en marche», a indiqué à l'AFP une source proche de la présidence ukrainienne, ajoutant: «Les Slovaques devraient la soumettre rapidement».
Source: AFP
Après la défaite d'Orban, l'UE s'attend à un déblocage du prêt à l'Ukraine
La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a dit mardi s'attendre à des «décisions positives» sur le déblocage du prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, après la défaite électorale du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui s'y opposait.
«L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt (...), c'est extrêmement important», a-t-elle déclaré depuis le Luxembourg à la veille d'une réunion des ambassadeurs des 27 qui doivent se prononcer sur ce sujet. Les Vingt-Sept espèrent aboutir à un déblocage du prêt dès mercredi à l'occasion d'une réunion à Bruxelles de leurs ambassadeurs, grâce à la levée du veto hongrois.
Dimanche, Viktor Orban a confirmé sur X qu'il n'accepterait de lever son veto qu'à la condition que son pays puisse à nouveau recevoir du pétrole russe, via un oléoduc qui traverse l'Ukraine.
Une fois le veto levé, Bruxelles devrait être en mesure de verser de premières «tranches» d'aide à Kiev «dès fin mai, ou début juin», a déclaré le commissaire européen Valdis Dombrovskis lors d'un entretien.
Source: AFP
L'Iran questionne le «sérieux» des Etats-Unis dans le processus diplomatique
Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en doute lundi le sérieux des Etats-Unis dans leur volonté de poursuivre la voie diplomatique, invoquant des «violations» du cessez-le-feu en cours.
«Tout en affirmant privilégier la diplomatie et se dire prêts à négocier, les Etats-Unis adoptent des comportements qui ne témoignent en rien d'un engagement sérieux dans un processus diplomatique», a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, lors de son point de presse hebdomadaire.
Il a ajouté que la saisie d'un cargo iranien, le blocus naval des ports iraniens et les retards dans la mise en oeuvre du cessez-le-feu au Liban constituaient autant de «violations manifestes du cessez-le-feu».
Source: AFP
Une Allemande arrêtée en Russie avec une bombe devant servir à un «attentat planifié»
Une Allemande a été arrêtée dans le sud de la Russie après qu'un engin explosif artisanal, devant servir à un «attentat planifié» par l'Ukraine, a été retrouvée dans son sac à dos, ont annoncé lundi les services de sécurité russes.
Cette Allemande, «née en 1969» et dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été entraînée dans la préparation de cet «attentat» par une personne originaire d'un pays d'Asie centrale, qui agissait sur ordre de l'Ukraine, selon le FSB cité par les agences de presse étatiques.
Selon les services de sécurité russes, cet engin explosif artisanal devait être déclenché à proximité d'un site des forces de sécurité dans la ville de Piatigorsk, dans le Caucase.
Le FSB a précisé qu'un ressortissant d'une des républiques d'Asie centrale, «né en 1997», avait été identifié. Il est accusé d'être celui qui devait déclencher à distance l'engin explosif, «tandis que la femme devait mourir sur place».
Source: AFP
Un mort dans une attaque de drone dans la région de Krasnodar
Un homme est décédé dans une attaque de drone à Touapsé, ville russe du bord de la mer Noire attaquée pour la deuxième fois en moins d'une semaine, ont annoncé lundi les autorités de la région de Krasnodar où elle se trouve. Touapsé a fait l'objet d'une «nouvelle attaque massive de drones» et «selon les premières informations, un homme a été tué au port maritime», a indiqué le gouverneur de Krasnodar (sud) Veniamin Kondratiev.
«Un autre homme a été blessé et reçoit l'assistance médicale nécessaire», a-t-il ajouté sur Telegram. Il a également fait état d'un incendie déclaré dans le port de la ville baignée par la mer Noire.
Le 16 avril, le gouverneur avait rapporté la mort d'une adolescente de 14 ans et une jeune femme dans une attaque nocturne de drones ukrainienne dans cette même ville. Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement l'ensemble du territoire ukrainien et notamment ses infrastructures essentielles.
En réponse, Kiev frappe des cibles en Russie, assurant viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son effort de guerre.
Source: AFP
Zelensky dénonce la suspension des sanctions contre le pétrole russe
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé dimanche la prolongation annoncée vendredi de la suspension des sanctions américaines sur le pétrole russe, affirmant que «chaque dollar versé pour le pétrole russe est de l'argent pour la guerre» de Moscou en Ukraine.
«A cause de l'allègement des sanctions», le pétrole russe embarqué sur les pétroliers «peut de nouveau être vendu sans conséquences. Cela représente 10 milliards de dollars – une ressource qui est directement convertie en nouvelles frappes contre l'Ukraine», a affirmé Zelensky sur les réseaux sociaux. «Rien que cette semaine, la Russie a lancé plus de 2360 attaques de drones, plus de 1320 bombes aériennes guidées et près de 60 missiles», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Un adolescent tué par une attaque dans le nord de l'Ukraine
Un adolescent de 16 ans a été tué au cours d'une attaque dans la ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, a indiqué dimanche le chef de l'administration locale Dmytro Bryjynsky.
«Une personne a été tuée: un garçon de 16 ans et quatre personnes ont été blessées: trois femmes et un homme», a écrit le responsable sur Telegram, faisant état des frappes qui ont endommagé 7 maisons, ainsi que deux bâtiments publics.
Les infrastructures énergétiques de cette ville ont été durement frappées par plusieurs séries d'attaques cette semaine, laissant des milliers d'habitants sans électricité, selon les autorités locales.
Source: AFP
Une ado et une jeune femme tuées par une attaque de Kiev
Une adolescente de 14 ans et une jeune femme ont été tuées par une attaque de drone ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a annoncé le gouverneur régional Veniamin Kondratiev.
Il avait précédemment indiqué que deux enfants de 5 et 14 ans avaient été tués dans cette frappe qui a également fait sept blessés.
Des débris de drones ont endommagé six immeubles résidentiels et 24 maisons dans le district de Tuapse, sur les rives de la mer Noire, a-t-il affirmé, précisant que l'état d'urgence y avait été instauré.
Source: AFP
La Russie a pilonné l'Ukraine cette nuit
La Russie a lancé 659 drones et 44 missiles en Ukraine en 24 heures, et principalement au cours de la nuit, a annoncé jeudi l'armée de l'air ukrainienne, le dernier bilan faisant état d'au moins 16 morts et 100 blessés.
L'armée de l'air ukrainienne dit avoir intercepté 636 de ces drones et 31 de ces missiles. La capitale Kiev, la ville portuaire d'Odessa (sud) et la région de Dnipropetrovsk (centre) ont été particulièrement touchées.
«Une nouvelle nuit a prouvé que la Russie ne mérite aucun assouplissement de la politique mondiale ni la levée des sanctions», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.
De son côté, le président du Conseil européen Antonio Costa a dénoncé l'attaque: «La nuit dernière, la Russie a lancé une nouvelle attaque atroce contre des civils en Ukraine», a-t-il déclaré sur X. «La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine a échoué, et c'est pourquoi elle choisit de terroriser délibérément les civils», a-t-il ajouté.
Source: AFP