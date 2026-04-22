Des échanges de frappes font au moins quatre morts en Ukraine et en Russie

Des frappes russes ont fait deux morts en Ukraine, selon les autorités locales, tandis que la Russie a annoncé qu'une femme et un enfant avaient péri dans une attaque ukrainienne de drone sur son territoire.

En Ukraine, un homme a été tué et une autre personne blessée dans une attaque russe contre une infrastructure de transport dans le district de Zaporijjia (sud), a annoncé le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, sur Telegram.

Dans le district de Kharkiv (nord-est), un civil de 66 ans a été tué et un autre homme de 69 ans a été blessé dans une frappe de drone contre une voiture qui circulait près du village de Tsyrkuny, selon les autorités locales.

En Russie, deux personnes, une femme et un enfant, ont succombé à une attaque ukrainienne de drone à Syzran, dans le sud-ouest du pays, a annoncé le gouverneur de la région de Samara, sur le réseau Max.

«Ils ont été extraits des décombres» d'un immeuble, a-t-il précisé, dénonçant «encore un crime inhumain contre la population civile». Située à 800 km de la frontière ukrainienne, la ville de Syzran abrite notamment une raffinerie de pétrole.

Source: AFP