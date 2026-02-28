Nouvelle série d'explosions à Téhéran

Une série de détonations ont été entendues à Téhéran samedi soir peu avant 20h (17h30 en Suisse) par des journalistes de l'AFP, sans que leur origine ne soit dans l'immédiat connue. La télévision d'Etat et l'agence de presse gouvernementale Irna rapportent également cette information sans plus de précisions à ce stade.

Le Conseil de sécurité appelé à réagir

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a appelé samedi le Conseil de sécurité de l'ONU à «agir immédiatement» après les frappes d'Israël et des Etats-Unis contre son pays. Le Conseil de sécurité se réunira ce soir à 22h (heures suisses).

Dans une lettre adressée à l'ONU, il affirme que les Etats-Unis et Israël devront «assumer pleinement et totalement les conséquences de leurs actions illégales», soulignant que l'Iran agit en «légitime défense» et réclamant que la communauté internationale «condamne cet acte d'agression».

Source: AFP