L'armée israélienne dit avoir mené le plus grand raid aérien de son histoire
Selon l'armée israélienne, environ 200 avions de combat ont été engagés dans l'attaque massive qui touche l'Iran depuis ce matin. Il s'agirait du «plus grand raid aérien» de l'histoire du pays.
Au total, ce sont près de 500 cibles iraniennes qui auraient été visées depuis le début de l'attaque, selon l'armée israélienne.
Source: AFP
Ali Khamenei devrait bientôt prononcer un discours
La confusion persiste autour de l'état du guide suprême Ali Khamenei. Alors que des sources israéliennes annonçaient son décès – une information démentie par Téhéran –, tout semble désormais indiquer une prise de parole imminente du guide suprême islamique.
«Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei» s'exprimera dans quelques minutes», rapporte Al Jazeera, citant la chaine de télévision Al-Alam.
L'armée israélienne annonce la mort de hauts responsables iraniens, Téhéran dément
Un responsable militaire israélien a affirmé samedi que plusieurs hauts responsables iraniens avaient été «éliminés» lors des frappes menées depuis le matin sur l'Iran conjointement avec les Etats-Unis.
«Trois sites où se tenaient des rassemblements du régime terroriste iranien ont été frappés simultanément et plusieurs hauts responsables essentiels à la conduite [des opérations militaires iraniennes] et à la gouvernance du régime ont été éliminés», a déclaré cette source sous couvert d'anonymat, sans donner de noms.
Téhéran dément
Pour l'instant, Téhéran maintient que ses principaux leaders sont «sains et saufs». Le guide suprême Ali Khamenei serait toujours vivant, selon Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien.
Source: AFP
Nouvelle série d'explosions à Téhéran
Une série de détonations ont été entendues à Téhéran samedi soir peu avant 20h (17h30 en Suisse) par des journalistes de l'AFP, sans que leur origine ne soit dans l'immédiat connue. La télévision d'Etat et l'agence de presse gouvernementale Irna rapportent également cette information sans plus de précisions à ce stade.
Le Conseil de sécurité appelé à réagir
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a appelé samedi le Conseil de sécurité de l'ONU à «agir immédiatement» après les frappes d'Israël et des Etats-Unis contre son pays. Le Conseil de sécurité se réunira ce soir à 22h (heures suisses).
Dans une lettre adressée à l'ONU, il affirme que les Etats-Unis et Israël devront «assumer pleinement et totalement les conséquences de leurs actions illégales», soulignant que l'Iran agit en «légitime défense» et réclamant que la communauté internationale «condamne cet acte d'agression».
Source: AFP
Washington recommande aux navires commerciaux de s'éloigner du Golfe
Le ministère américain des Transports appelle les navires commerciaux à «rester à l'écart» du Golfe en raison «d'importantes activités militaires» dans la région après les frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran, a-t-il annoncé samedi.
Dans une notice publiée sur son site, le ministère demande aussi à «tous les navires commerciaux» liés aux Etats-Unis à «maintenir une distance de 30 milles nautiques par rapport aux navires militaires américains afin de réduire le risque d'être pris pour une menace». Outre le Golfe, sont mentionnés le détroit d'Ormuz, le golfe d'Oman et la mer d'Arabie.
Source: AFP
L'Iran demande la tenue d'une session spéciale de l'Agence internationale de l'énergie atomique
L'Iran demande la tenue d'une réunion d'urgence de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en réponse aux attaques israéliennes et américaines contre le pays. Le Conseil des gouverneurs de l'organisation, basé à Vienne, devrait se réunir de toute urgence, selon un communiqué de la mission iranienne.
La lettre publiée sur la plateforme X ne précise pas si les installations nucléaires iraniennes avaient de nouveau été touchées, comme ce fut le cas l'an dernier. La délégation iranienne a toutefois évoqué une «menace» pesant sur ces installations, une question qui devait être abordée au sein de l'AIEA.
Fermeture de toutes les universités iraniennes jusqu'à nouvel ordre
Toutes les universités en Iran resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, a rapporté samedi l'agence de presse officielle Irna, après les frappes israéliennes et américaines contre la République islamique.
«Le ministère des Sciences a annoncé la fermeture de toutes les universités à travers le pays jusqu'à nouvel ordre», écrit l'agence Irna. Le ministère des Sciences supervise en Iran les universités.
Source: AFP
Le Hezbollah appelle à s'opposer à l'«agression» contre l'Iran
Le Hezbollah libanais pro-iranien a appelé samedi «les Etats et les peuples de la région» à s'opposer à «l'agression» contre l'Iran, sans indiquer s'il allait intervenir dans le conflit.
Dans un communiqué, le groupe a affirmé que «les graves conséquences» de l'attaque des Etats-Unis et d'Israël «atteindront tout le monde sans exception si on ne s'y oppose pas fermement». Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a reporté un discours prévu samedi après-midi.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce de nouvelles frappes en Iran
L'armée israélienne a annoncé samedi vers 15h30 GMT (16h30 en Suisse) qu'elle menait de nouvelles frappes en Iran, visant des lanceurs de missiles.
L'armée de l'air israélienne «a commencé un survol et frappe actuellement des lanceurs de missiles en Iran afin de déjouer la menace qui pèse sur l'Etat d'Israël», indique un bref communiqué militaire.
Source: AFP
Le bilan de l'attaque contre une école dans le sud de l'Iran monte à 85 morts
Le président iranien, Massoud Pezechkian, a condamné samedi ce qu'il a qualifié d'attaque «barbare» contre une école dans le sud du pays, après les frappes américaines et israéliennes contre la République islamique.
«Cet acte barbare constitue une nouvelle page noire dans le bilan des innombrables crimes commis par les agresseurs», a déclaré Massoud Pezechkian dans un communiqué, les médias d'Etat iraniens révisant à la hausse, à au moins 85 morts et des dizaines de blessés, le bilan humain. Plusieurs dizaines de personnes seraient toujours bloquées sous les décombres, selon CNN.
Source: AFP
Des avions britanniques participent à des opérations défensives au Moyen-Orient
Des avions de combat britanniques sont «dans le ciel» samedi pour des «opérations défensives régionales coordonnées visant à protéger notre peuple, nos intérêts et nos alliés», a annoncé le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Dans sa première réaction publique à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, qui a provoqué en réponse des tirs de missiles iraniens vers plusieurs pays voisins, le dirigeant britannique a estimé que cette opération était «conforme au droit international». Il a fait ces commentaires dans une brève allocution télévisée, après avoir tenu une réunion d'urgence avec plusieurs de ses ministres et des responsables de la sécurité sur l'évolution du conflit au Moyen-Orient.
Source: AFP
Une réunion d'urgence de l'ONU se tiendra à 22h
Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira samedi à 21h GMT (22h en Suisse) pour évoquer «la situation au Moyen-Orient» après l'opération militaire lancée par Washington contre l'Iran, a annoncé l'ONU.
Cette réunion se tiendra à l'initiative de la France et du Bahreïn, a indiqué la mission israélienne à l'ONU. Antonio Guterres, le chef de l'institution internationale, a condamné «l'escalade» dans la région et appelé à «l'arrêt immédiat des hostilités».
Source: AFP
Les habitants de Téhéran appelés à fuir la capitale
Le gouvernement iranien a appelé samedi les habitants de Téhéran à quitter la capitale «tout en gardant (leur) calme».
«Compte tenu des opérations conjointes menées par les Etats-Unis et le régime sioniste (Israël) contre Téhéran et certaines grandes villes, prenez, si possible et tout en gardant votre calme, la direction vers d'autres villes», ont écrit les autorités dans un SMS envoyé sur les téléphones iraniens.
Source: AFP