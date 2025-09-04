Publié: il y a 10 minutes

Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres grièvement blessées dans un terrible accident survenu à Lisbonne. Les premières informations sur les victimes sont disponibles.

La première victime de Lisbonne a été identifiée

1/5 La première victime identifiée est André M. Il était serre-frein du funiculaire. Photo: Facebook

Angela Rosser

Le choc est immense et le deuil est profond dans tout le Portugal. Au moins 15 personnes ont été tuées dans le déraillement du funiculaire «Elevador da Glória». De nombreuses autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. Selon le chef de la police, le bilan pourrait encore s'alourdir.

L'une des victimes a été identifiée. Il s'agit du serre-frein du funiculaire, André M. Les employés pleurent la perte de leur collègue sur les réseaux sociaux. «Au nom de tous, nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille», écrit un utilisateur.

Nous avons également appris qu'un petit garçon allemand de trois ans a perdu son père dans l'accident. Selon les médias locaux, lui et sa mère sont hospitalisés. La mère se trouve dans un «état critique», d'après le «Correio da Manhã». Le gouvernement a décrété une journée de deuil national ce jeudi.