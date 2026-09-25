L'Iran propose de rouvrir sous sept jours le détroit d'Ormuz

Abbas Araghchi, chef de la diplomatie iranienne, annonce une offre pour rouvrir le stratégique détroit d'Ormuz. L'Iran exige l'arrêt des hostilités et des concessions économiques. Les pourparlers pourraient débuter sous sept jours.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction L'Iran propose de rouvrir le détroit d'Ormuz sous sept jours si ses conditions sont respectées, selon son chef de la diplomatie Abbas Araghchi, actuellement à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU

Parmi les sept conditions figurent la levée des sanctions pétrolières, le déblocage de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens et la fin des hostilités au Moyen-Orient, y compris au Yémen

Le détroit d'Ormuz, crucial pour le trafic maritime mondial, reste fermé, avec des affrontements réguliers entre forces iraniennes et américaines, aggravant les tensions régionales

AFP Agence France-Presse

L'Iran a soumis une proposition aux Etats-Unis pour rouvrir sous sept jours le détroit d'Ormuz, au coeur de la guerre entre les deux pays, a déclaré son chef de la diplomatie à plusieurs médias étrangers.

Abbas Araghchi, qui est à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, avait communiqué mardi à l'émissaire américain Steve Witkoff les conditions de l'Iran pour une réouverture du passage stratégique, dont il perturbe fortement le trafic maritime depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

«Si certaines conditions sont remplies, le détroit sera ouvert sous sept jours et des pourparlers seront engagés», a déclaré Abbas Araghchi à plusieurs médias étrangers dont le New York Times et The Guardian.

Mardi, l'agence de presse japonaise Kyodo, citant un haut responsable iranien, avait la première rapporté une telle proposition de Téhéran. Les médias iraniens avaient cependant démenti et, jusqu'à présent, aucune communication officielle à ce sujet n'a été faite pour clarifier la position de Téhéran.

Une réponse des Etats-Unis

L'Iran a dit avoir présenté sept conditions pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz. Selon Abbas Araghchi, cité par le New York Times, la proposition énumère les conditions suivantes: la cessation de toutes les hostilités au Moyen-Orient durant sept jours y compris au Liban, le déblocage d'avoirs gelés iraniens estimés à au moins 12 milliards de dollars, la levée des sanctions sur le pétrole iranien et la fin du blocus naval américain contre l'Iran.

Au septième et dernier jour, le détroit d'Ormuz serait ensuite rouvert par l'Iran. Abbas Araghchi affirme attendre une réponse des Etats-Unis et assure que la Chine, dont le président est en visite officielle aux Etats-Unis, soutient cette proposition.

Dans un entretien exclusif à l'AFP mardi, le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Hossein Mohebi, avait également mentionné la fin des hostilités au Yémen parmi les conditions iraniennes. Le président américain Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian ont signé en juin un protocole d'accord qui visait à mettre fin à la guerre, rouvrir le détroit d'Ormuz puis des pourparlers sur le volet sensible du nucléaire iranien.

Mais le texte a fait l'objet d'interprétations divergentes par les deux parties, alimentant la reprise des hostilités dans le détroit d'Ormuz. L'Iran exige des navires voulant le franchir qu'ils obtiennent de sa part une autorisation, invoquant des raisons de sécurité et de souveraineté. Les navires qui ne s'y plient pas sont régulièrement visés par des frappes, tandis que les Etats-Unis bombardent sporadiquement les côtes iraniennes.