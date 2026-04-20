Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Alors que l'ultimatum expire déjà ce 21 avril, l'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2300 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran riposte à la saisie d'un cargo par des frappes de drones
De nouveaux éléments émergent sur l’attaque américaine visant le cargo M/V Touska. Sur X, le Commandement central des Etats-Unis a diffusé une vidéo spectaculaire: on y voit des marines se laisser glisser le long de cordes pour prendre pied sur le navire.
Selon les déclarations officielles, l’opération s’est déroulée le 19 avril. Les soldats sont intervenus après que le destroyer lance-missiles USS Spruance a neutralisé le système de propulsion du bâtiment, qui naviguait sous pavillon iranien. Washington affirme que le cargo avait ignoré, pendant six heures, des avertissements répétés des forces américaines.
Le USS Spruance illustre à lui seul la puissance militaire engagée. Construit pour environ un milliard de dollars, ce géant des mers s’étend sur près de 270 mètres.
Mais très vite, la riposte iranienne s’organise. L’agence de presse d’État Tasnim affirme que des forces iraniennes ont mené des attaques de drones contre des navires militaires américains en réponse à l’assaut contre le cargo. D’après ces informations, l’ordre aurait été donné par le général Ahmad Vahidi.
Le prix des carburants ne «baissera pas de sitôt» selon Michel-Edouard Leclerc
Le prix des carburants ne «baissera pas de sitôt», a estimé lundi le président du comité stratégique des centres E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, tablant sur «au moins six mois, peut-être jusqu'à l'hiver prochain, de crise énergétique devant nous».
«Ça ne baissera pas de sitôt et si ça baisse, ce que je souhaite, c'est que ce soit du sérieux parce que pour le moment c'est du yoyo» a déclaré sur Europe 1 Michel-Edouard Leclerc, alors que les prix du pétrole se sont à nouveau envolés lundi après le regain de tensions entre Washington et Téhéran.
Source: AFP
L'Iran n'a pas encore décidé de sa participation aux prochains pourparlers avec les USA
L'Iran a dit lundi ne pas avoir encore pris de décision quant à une éventuelle participation aux nouveaux pourparlers de paix avec les Etats-Unis, prévus à Islamabad.
«A ce stade, au moment où je m'exprime, nous n'avons pas de projet pour le prochain cycle de négociations et aucune décision n'a été arrêtée à ce sujet», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, lors de son point de presse hebdomadaire.
Source: AFP
Pékin exprime son «inquiétude» après la saisie par la marine américaine d'un cargo iranien
Pékin s'est dite lundi inquiète de la saisie par la marine américaine d'un cargo iranien dans le golfe d'Oman, et a appelé l'Iran et les Etats-Unis a «maintenir la dynamique du cessez-le-feu et des négociations», tout en se disant prête à y contribuer.
«Nous exprimons notre inquiétude devant l'interception forcée du navire en question par la partie américaine», a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Guo Jiakun.
«La Chine soutient les parties concernées dans le maintien de la dynamique tant du cessez-le-feu que des négociations», a-t-il dit alors que Téhéran a fait savoir ne pas compter participer à de nouvelles négociations avec Washington.
Source: AFP
Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge ce lundi
Les marchés boursiers européens ont ouvert en net recul lundi, refroidis par une nouvelle envolée des prix du pétrole, dans la foulée d'un regain de tension au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran.
Vers 07H05 GMT, Paris perdait 1,08%, Francfort 1,28% et Milan 1,27%. Londres cédait 0,39%.
Source: AFP
L'Iran exécute deux hommes pour leurs liens avec les renseignements israéliens
L'Iran a exécuté lundi deux hommes condamnés pour des liens avec les services de renseignement israéliens, a annoncé la justice, dernière exécution d'une série depuis le début de la guerre avec Israël et les Etats-Unis.
«Les peines de mort de Mohammad Masoom-shahi et Hamed Validi ont été appliquées à l'aube», a indiqué le site Mizan Online, organe du pouvoir judiciaire.
Selon cette source, qui ne précise par leur date d'arrestation, les deux hommes étaient «membres d'un réseau d'espionnage lié au Mossad», le service de renseignement israélien.
Ils ont été condamnés pour le crime de «guerre contre Dieu» et pour «collaboration avec des groupes hostiles et le régime sioniste».
Source: AFP
L'armée israélienne confirme que le soldat photographié frappant une statue de Jésus est israélien
Le soldat pris en photo soulevant une masse pour frapper une statue de Jésus dans le sud du Liban fait partie de l'armée israélienne, a confirmé celle-ci dans la nuit après une enquête ouverte dimanche. «A l'issue d'un premier examen (...) il a été établi que cette photographie montre un soldat des forces israéliennes en mission dans le sud du Liban», a écrit l'armée lundi peu après minuit sur son compte X, alors que le cliché circule largement sur les réseaux sociaux.
Israël a pris le contrôle de plusieurs secteurs dans le sud du Liban, fief du Hezbollah, après que le mouvement pro-iranien a attaqué Israël le 2 mars en représailles à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi au Liban.
«Des mesures appropriées seront prises à l'encontre des personnes impliquées, conformément aux conclusions de l'enquête», a ajouté l'armée, assurant traiter l'affaire avec «la plus grande sévérité». Plus tôt dimanche, le porte-parole militaire israélien Nadav Shoshani avait annoncé que l'armée examinait l'authenticité du cliché. L'image montre un soldat israélien utilisant une masse pour frapper la tête d'une statue de Jésus crucifié tombée de sa croix.
Source: AFP
Une vidéo montre l'attaque américaine contre un cargo iranien
Le commandement central des Etats-Unis (CENTCOM) confirme que la marine américaine a bel et bien ouvert le feu sur le cargo iranien M/V Touska, comme annoncé plus tôt par Donald Trump. Le navire, parti de Chine et en route vers Bandar Abbas, aurait ignoré pendant six heures plusieurs avertissements radio et aurait tenté de forcer un blocus naval américain.
Face à l'absence de réponse de l'équipage, le destroyer américain a tiré sur la salle des machines avant d'intercepter et d'arraisonner le navire. Des Marines ont ensuite pris le contrôle du cargo, désormais sous autorité américaine.
Le CENTCOM décrit une opération comme «ciblée, professionnelle et proportionnée». Selon Washington, 25 navires iraniens ont déjà été contraints de faire demi-tour, tandis que cet incident marque un durcissement des mesures autour du détroit d'Ormuz.
Le pétrole s'envole à nouveau en Asie après le regain de tensions au Moyen-Orient
Les prix du pétrole s'envolent à nouveau lundi en début d'échanges asiatiques, le baril de WTI bondissant de plus de 8%, après la saisie d'un cargo iranien par les Etats-Unis et alors que l'Iran continue de paralyser le trafic dans le détroit d'Ormuz.
Vers 23H45 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, grimpait de 8,04% à 90,59 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 6,88% à 96,60 dollars.
L'Iran a promis lundi de «riposter bientôt» à la prise de contrôle par la marine américaine d'un de ses cargos. Le président américain Donald Trump avait annoncé plus tôt que la marine américaine avait ouvert le feu sur le cargo iranien Touska dans le golfe d'Oman et en avait pris le contrôle.
Par ailleurs, Téhéran ne compte actuellement pas «participer à la prochaine session de discussions Iran/Etats-Unis», a rapporté dimanche la télévision d'Etat iranienne. Face au maintien du blocus américain de ses ports, l'Iran avait annoncé samedi en reprendre «le strict contrôle», revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime où transite d'ordinaire un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.
Source: AFP
L'Iran promet de «riposter bientôt» à la saisie d'un cargo par les Etats-Unis
L'Iran a promis lundi de «riposter bientôt» à la prise de contrôle par la marine américaine d'un de ses cargos qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens imposé par les Etats-Unis. «Les forces armées de la République islamique d'Iran riposteront bientôt et prendront des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains», a écrit sur Telegram le porte-parole de l'état-major iranien.
Il a accusé les Etats-Unis d'avoir «violé le cessez-le-feu» de deux semaines en vigueur depuis le 8 avril. Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche sur son réseau Truth Social que la marine américaine avait tiré en mer d'Oman sur le cargo Touska, battant pavillon iranien et visé par des sanctions du Trésor américain, et en avait pris le contrôle.
L'Iran avait levé vendredi son blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite normalement un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel, mais avait annoncé samedi en reprendre «le strict contrôle», face à la décision des Etats-Unis de maintenir leur blocus de ses ports.
Dans un précédent message dimanche, Donald Trump avait accusé Téhéran d'avoir violé le cessez-le-feu, qui expire mercredi, en lançant des attaques samedi dans le détroit d'Ormuz, visant notamment un navire français et un autre britannique, selon lui.
Source: AFP
La marine américaine a tiré sur un cargo iranien dans le golfe d'Oman et en a pris le contrôle, annonce Trump
L'Iran ne compte pas pour l'heure participer à de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis, qui avaient de leur côté annoncé renvoyer une équipe de négociateurs au Pakistan, a rapporté dimanche la télévision d'Etat.
Le vice-président américain JD Vance, qui avait déjà mené la délégation à Islamabad le 11 avril pour des discussions en vue d'obtenir une fin durable de la guerre au Moyen-orient, doit arriver sur place lundi soir, selon le président Donald Trump.
A trois jours de l'expiration du cessez-le-feu, la télévision d'Etat iranienne (Irib) a indiqué qu'il n'y avait «actuellement pas de plans de participer à la prochaine session de discussions Iran-Etats-Unis», citant des sources iraniennes.
Source: AFP
La marine américaine a tiré sur un cargo iranien dans le golfe d'Oman et en a pris le contrôle, annonce Trump
La marine militaire américaine a ouvert le feu sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus des ports iraniens par les Etats-Unis et en a pris le contrôle, a affirmé dimanche Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Le cargo Touska, battant pavillon iranien, »a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris«, a écrit le président américain.
Un destroyer américain a intercepté le cargo «dans le golfe d'Oman et lui a ordonné de s'arrêter», mais l'équipage ayant refusé d'obéir, le navire de guerre l'a immobilisé en tirant sur la salle des machines et «les Marines américains ont maintenant le contrôle du navire», selon Donald Trump.
Source: AFP