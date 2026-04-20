L'Iran riposte à la saisie d'un cargo par des frappes de drones

De nouveaux éléments émergent sur l’attaque américaine visant le cargo M/V Touska. Sur X, le Commandement central des Etats-Unis a diffusé une vidéo spectaculaire: on y voit des marines se laisser glisser le long de cordes pour prendre pied sur le navire.

Selon les déclarations officielles, l’opération s’est déroulée le 19 avril. Les soldats sont intervenus après que le destroyer lance-missiles USS Spruance a neutralisé le système de propulsion du bâtiment, qui naviguait sous pavillon iranien. Washington affirme que le cargo avait ignoré, pendant six heures, des avertissements répétés des forces américaines.

Le USS Spruance illustre à lui seul la puissance militaire engagée. Construit pour environ un milliard de dollars, ce géant des mers s’étend sur près de 270 mètres.

Mais très vite, la riposte iranienne s’organise. L’agence de presse d’État Tasnim affirme que des forces iraniennes ont mené des attaques de drones contre des navires militaires américains en réponse à l’assaut contre le cargo. D’après ces informations, l’ordre aurait été donné par le général Ahmad Vahidi.